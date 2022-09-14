輕鬆不隨便 安海瑟薇、抖森、阿湯哥大秀球場時尚

去看運動比賽，你會如何穿？球帽、短褲、輕便拖鞋或涼鞋是不少人的單品選項，但對部分大型比賽如日前甫落幕的美國網球公開賽（US Open）而言，與其說是運動競賽，多少也帶有社交意涵，而此時如何在運動風格中展現優雅，則需要不著痕跡的好品味。

安海瑟薇（Anne Hathaway）以白色襯衫搭配黃色長裙是好品味的優良示範，過長的襯衫下擺打了結，除帶來俏皮感也少了點拘謹，加上輕奢耳環與項鍊造型，有明星氣場但也符合運動賽事調性。超模Taylor Hill則以藍色西裝搭配牛仔短裙並手拿Polo Ralph Lauren的ID Collection白色包款，小容量的手拿包想必可容納重要隨身小物，也跟白色上衣一同散發明亮感。

男性代表則有演出影集《西方極樂園》與電影《X戰警》的演員James Marsden穿上藍色西裝。James Marsden全身包含襯衫、口袋巾都以藍白雙色為主軸，無論半正式、休閒場合都能輕鬆駕馭。事實上藍色西裝常是歐美男性名人喜愛的色彩主軸，像是「抖森」Tom Hiddleston便在今年溫布頓網球公開賽時以不同深淺的藍色西裝、襯衫、領帶組合成套，同樣在溫布頓網球公開賽正裝出席的阿湯哥Tom Cruise更繫上正式領帶，並以太陽眼鏡遮蔽外來目光。