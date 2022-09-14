從潤娥到米倉涼子 連英女王都風靡的珍珠項鍊

珍珠優雅圓潤，散發虹彩光澤，自以往傳承經典串飾，到當代大膽前衛的設計，可以說是搭配度最高的時尚單品。從近期睽違五年再次華麗回歸的韓國女團「少女時代」，到氣場風範都令人嚮往的日本女星米倉涼子與工藤靜香，甚至上週離世的時代象徵：英女王伊麗莎白二世… 都能透過珍珠珠寶，展現屬於自己的獨特特性。

回歸的「少女時代」專輯造型以新時代女神為靈感，其中擁有甜美外型與精湛演技的超人氣成員潤娥，造型搭配TASAKI最新上市danger系列珠寶，以前瞻性十足的設計融合龐克元素形塑率性風格；具有團內模範生與清純形象的徐玄，則以高開衩長洋配上TASAKI abstract star與fountain系列珠寶，散發高貴典雅氣息；而具備獨特嗓音與童顏外貌的太妍，以黑色短洋搭配TASAKI refined rebellions與鑽石系列珠寶，出席新專輯《FOREVER 1》記者會，帥氣又性感。

隨著紀錄片《戴安娜王妃The Princess》與電影《史賓賽Spencer》兩部影片陸續於9月底、10月初於日本上映，曾於2013年時為電影《戴安娜Diana》中的戴安娜王妃做日文版配音的日本女星米倉涼子，這次特地擔任宣傳活動大使，出席啟動儀式時特別選擇戴安娜王妃也鍾愛的珍珠珠寶，以總價逾一億元日幣的MIKIMOTO頂級珠寶系列頸鍊、耳環與鑽戒等珠寶，搭配一身FENDI黑色洋裝，傳達對於戴安娜王妃的感情。