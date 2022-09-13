iOS 16正式推出 這6個實用有趣新功能快來嚐鮮

iOS 16今日正式推出，不管你今年有沒有打算入手剛推出的iPhone 14系列，只要手中有iPhone 8或之後的後續機型，都可以趕快更新，體驗最新的便利功能。

鎖定畫面大更新

最明顯的變化就是鎖定畫面了，除了日期時間的顯示方式、字體大小都有不同之外，還加入了可自行新增小工具的功能，方便使用者將隨時想要查看的實用資訊放在鎖定畫面上，如即將到來的行事曆行程、電池電量、時區，或是「活動記錄」圓圈的進度等。使用者也可以設定多組不同的鎖定畫面與桌面組合，並且對應到相應的專注模式，輕鬆滑動即可切換，以前無法抉擇要用哪張照片當桌面的人，現在也可以三心二意選擇多個不同組合了。

訊息收回功能

雖然不是創新但超級實用的訊息收回功能，在iOS 16的訊息中實現了，甚至可以不用收回，直接編輯，再也不怕陷入經常手滑傳錯字的窘境。另外，「訊息」中新的合作功能也可以更方便使用者快速而流暢地與他人共同工作。當使用者選擇透過「訊息」共享檔案以進行合作時，討論串中的所有人都會自動被加入共享名單，若有人編輯了共享的文件，活動更新將會出現在討論串的最頂端。

照片去背功能

這個讓許多人超驚奇的新功能，完全不需要技巧，只要點開照片、長按圖片裡的主題，以將其從背景中提取出來，複製、或是放到訊息、LINE等常用的App中快速分享給其他親友，不用另外下載App，以前拍的照片也可以套用，實在是太神奇了。

「原況文字」功能影片也能用

除了可以提取照片中的主題、文字內容，iOS 16更支援影片內容，你可以在一段影片的任何影格暫停，長按點選就能針對內容文字進行拷貝和貼上、翻譯、轉換匯率等快速動作，讓所有相機記錄下來的內容都更有意義。

個人化空間音訊

利用iPhone上的「原深感測」相機，分別掃描頭部、左右耳形狀之後，就可以提供更精準個人化的空間音訊聆聽體驗，如果你經常會用手機觀看影片，這個功能肯定可以讓觀賞的體驗更細緻、更升級。

電池電量百分比顯示