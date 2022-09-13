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鮭魚天婦羅、可樂餅 摩斯「北海道七星米米漢堡」登場
每年推陳出新，打造不同口味米漢堡的「摩斯漢堡」，繼年初推出超級大麥系列後，本季更以「北海道七星米」為食材，推出「鮭魚天婦羅珍珠堡」及「明太子可樂餅珍珠堡」等新品，讓民眾不用出國，也能品嚐北海道稻米的純淨滋味，還有機會獲得1年份米漢堡、北海道雙人來回機票等贈禮。
擁有高人氣的「七星米」，其名稱源於北海道的夜晚，抬頭可仰望北斗七星璀璨的光芒。受惠於空氣純淨、土壤肥沃，水源清澈等條件，「七星米」擁有香氣十足、粒粒分明，口感軟Q、黏度適中等優點。9月16日至10月31日期間，摩斯選用連續12年榮獲日本穀物檢定協會評選最高榮譽「特A級」的「七星米」，打造全新的味覺饗宴。
期間限定的「鮭魚天婦羅珍珠堡」，嚴選來自北海道的秋鮭，切塊後搭配洋蔥、胡蘿蔔、四季豆製成鮭魚天婦羅，淋上以柴魚昆布醬油為基底，加入台灣黃金蜜桔熬製的天丼醬，讓清爽的天丼醬汁、細緻魚肉、蔬菜與七星米在口中相互襯托，每份125元。同樣期間限定的「「明太子可樂餅珍珠堡」是以北海道馬鈴薯、牛奶，再加入洋蔥和福岡辛子明太子製成明太子可樂餅，搭配上高麗菜絲以及提味的日式辛口豬排醬，有著濃郁奶香與鬆軟口感，還有微辣微酸的開胃滋味，層次多變，每份105元。
除了北海道七星米新品，摩斯自9月16日起，也同步供應季節性「豚汁蔬菜湯」，以日式黃金麥味噌湯為基底，添加香菇、芋頭、豬五花肉片與多種蔬菜，帶有溫暖的日式風味，每份55元。另還有「派對點心盒」，內含金魷魚薯餅組2份、摩斯雞塊1份、大薯1份、黃金夯地瓜1份與大杯冰紅茶2杯，每組299元。
9月16日至10月31日期間，摩斯也推出抽獎活動。凡購買任一米漢堡，憑發票登錄即可參加抽獎，有機會獲得1年份米漢堡、摩斯基點50點。購買北海道米系列米漢堡，還加碼抽出北海道雙人來回機票。
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