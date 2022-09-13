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橡木桶洋酒斥資超過一億 長安動感品酒教室正式啟用

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「洛基亞豐收秋季限定版」（左），全台限量300瓶。「洛基亞Our Barley」是核心酒款。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「洛基亞豐收秋季限定版」（左），全台限量300瓶。「洛基亞Our Barley」是核心酒款。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

身為台灣酒文化先鋒、不斷帶給消費者驚喜的橡木桶洋酒，將台北市長安東路店面，定位為以「頂級、珍稀」為主軸的旗艦推廣中心。為了能夠以音樂舞蹈結合品酒，橡木桶洋酒特別歷時近兩年的籌備與整修、斥資超過一億兩千萬，在長安東路店面悉心打造「長安動感品酒教室」，讓消費者得以體驗熱力十足的全新品酩旅程。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「橡木桶洋酒一直以來都競競業業、抱持初衷，致力向廣大的消費者族群傳達『品酒的藝術』，每個月也持續開設精選的品酒課程，讓各位消費者都能徹底感受各國酒莊獨特美麗的風土文化，不出國也能將全世界的美景盡收我們杯底。而『長安動感品酒教室』必定能讓活潑外向的消費者們，盡情享受這場音樂MIX醇釀的歡樂奢宴。」

此外，今年八月橡木桶也獨家取得來自英國蘇格蘭低地的洛基亞（Lochlea）威士忌酒廠的獨家代理權。袁德珮指出：「洛基亞酒廠的最大特色，在於100%使用自己種植的金色大麥，並一手包辦裝瓶與生產線、嚴謹把控威士忌的絕佳品質。同時，也謹慎選擇多樣化的用桶款式，無論是直接從肯塔基州知名酒廠首次灌裝波本桶，還是從赫雷斯運送的初填雪莉酒桶，全都是為了創造出最美妙最出色的威士忌。」

其中全台限量300瓶的「洛基亞豐收秋季限定版」蘇格蘭單一麥芽威士忌，風格豐富，有著燉蘋果、燕麥餅乾與梨汁的甘美氣息，紫羅蘭與草莓的口感退場後，隨之而來的烤綿花糖韻味繽紛而至。

「洛基亞Our Barley」蘇格蘭單一麥芽威士忌，則以多層次的口感引人注目，融合了波本、Oloroso雪莉桶、STR紅酒桶三種不同橡木桶，其糖漿和水果糖的愉悅香氛，與胡椒及澳洲堅果的口感相得益彰，最後迎來的是橘子與蜂巢的蜜香，甜美的風韻綿長悠遠。這兩支全台首發的佳釀已開放預購，預計10月中旬消費者們就能親自品嚐洛基亞酒廠的迷人風采。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

橡木桶洋酒總經理袁德珮宣布獨家取得來自英國蘇格蘭低地的洛基亞威士忌獨家授權。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
橡木桶洋酒總經理袁德珮宣布獨家取得來自英國蘇格蘭低地的洛基亞威士忌獨家授權。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
橡木桶洋酒斥資超過一億兩千萬，打造「長安動感品酒教室」。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
橡木桶洋酒斥資超過一億兩千萬，打造「長安動感品酒教室」。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 台北市長 紅酒

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