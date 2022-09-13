橡木桶洋酒斥資超過一億 長安動感品酒教室正式啟用

身為台灣酒文化先鋒、不斷帶給消費者驚喜的橡木桶洋酒，將台北市長安東路店面，定位為以「頂級、珍稀」為主軸的旗艦推廣中心。為了能夠以音樂舞蹈結合品酒，橡木桶洋酒特別歷時近兩年的籌備與整修、斥資超過一億兩千萬，在長安東路店面悉心打造「長安動感品酒教室」，讓消費者得以體驗熱力十足的全新品酩旅程。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「橡木桶洋酒一直以來都競競業業、抱持初衷，致力向廣大的消費者族群傳達『品酒的藝術』，每個月也持續開設精選的品酒課程，讓各位消費者都能徹底感受各國酒莊獨特美麗的風土文化，不出國也能將全世界的美景盡收我們杯底。而『長安動感品酒教室』必定能讓活潑外向的消費者們，盡情享受這場音樂MIX醇釀的歡樂奢宴。」

此外，今年八月橡木桶也獨家取得來自英國蘇格蘭低地的洛基亞（Lochlea）威士忌酒廠的獨家代理權。袁德珮指出：「洛基亞酒廠的最大特色，在於100%使用自己種植的金色大麥，並一手包辦裝瓶與生產線、嚴謹把控威士忌的絕佳品質。同時，也謹慎選擇多樣化的用桶款式，無論是直接從肯塔基州知名酒廠首次灌裝波本桶，還是從赫雷斯運送的初填雪莉酒桶，全都是為了創造出最美妙最出色的威士忌。」

其中全台限量300瓶的「洛基亞豐收秋季限定版」蘇格蘭單一麥芽威士忌，風格豐富，有著燉蘋果、燕麥餅乾與梨汁的甘美氣息，紫羅蘭與草莓的口感退場後，隨之而來的烤綿花糖韻味繽紛而至。

「洛基亞Our Barley」蘇格蘭單一麥芽威士忌，則以多層次的口感引人注目，融合了波本、Oloroso雪莉桶、STR紅酒桶三種不同橡木桶，其糖漿和水果糖的愉悅香氛，與胡椒及澳洲堅果的口感相得益彰，最後迎來的是橘子與蜂巢的蜜香，甜美的風韻綿長悠遠。這兩支全台首發的佳釀已開放預購，預計10月中旬消費者們就能親自品嚐洛基亞酒廠的迷人風采。

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