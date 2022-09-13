Taylor Hill、劉詩詩都搶戴 橘紅色秋冬新包秀活力

雖然秋冬在色彩上總給人沉穩印象，但一顆橘、紅色系的小包卻能為全身帶來輕快印象，近期便有名模Taylor Hill、女演員Crystal Reed、Natalia Dyer和劉詩詩分別運用了橘、紅色系包款，為秋冬帶來溫暖、熱情的明快能量。

因演出Netflix影集《怪奇物語》走紅的Natalia Dyer，日前出席紐約活動時，與另一位女演員Crystal Reed不約而同戴上一款Longchamp的Box-Trot橘紅色包款。兩人的穿著都搭配了及膝長靴大秀修長美腿，而Natalia Dyer則在黑白色穿著上以紅唇呼應包款顏色、Crystal Reed則是以復古格紋搭配駝色西部牛仔靴，個別展現了現代或復古風格；而在Weekend Max Mara釋出的本季秋冬形象中，美國模特兒Taylor Hill則以拼接式毛衣搭配長襯衫、寬褲與一枚Max Mara手拿「點心包」，包款以紅色格紋組合了金屬鏈結，混合了英式優雅與美式的街頭感。

無獨有偶，中國女星劉詩詩日前則為代言品牌TOD’S拍攝一組平面形象照片，並提取了一款橘紅色的T Timeless托特包。T Timeless托特包的微妙在於包款前後緣向外時，可如劉詩詩般隨手提取，或以肩背帶側肩或斜肩背負，而一旦包款前後緣向內側縮入時，又改變了包款形狀、宛如一顆全新的包包。除了橘紅色外，另有駝色、沙色、螢光藍色可供選擇。