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Taylor Hill、劉詩詩都搶戴 橘紅色秋冬新包秀活力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
因演出Netflix影集《怪奇物語》走紅的Natalia Dyer，日前出席紐約活動時使用了一款Longchamp的Box-Trot橘紅色包款，並以紅唇呼應包款顏色。圖 / Longchamp提供
因演出Netflix影集《怪奇物語》走紅的Natalia Dyer，日前出席紐約活動時使用了一款Longchamp的Box-Trot橘紅色包款，並以紅唇呼應包款顏色。圖 / Longchamp提供

雖然秋冬在色彩上總給人沉穩印象，但一顆橘、紅色系的小包卻能為全身帶來輕快印象，近期便有名模Taylor Hill、女演員Crystal Reed、Natalia Dyer和劉詩詩分別運用了橘、紅色系包款，為秋冬帶來溫暖、熱情的明快能量。

因演出Netflix影集《怪奇物語》走紅的Natalia Dyer，日前出席紐約活動時，與另一位女演員Crystal Reed不約而同戴上一款Longchamp的Box-Trot橘紅色包款。兩人的穿著都搭配了及膝長靴大秀修長美腿，而Natalia Dyer則在黑白色穿著上以紅唇呼應包款顏色、Crystal Reed則是以復古格紋搭配駝色西部牛仔靴，個別展現了現代或復古風格；而在Weekend Max Mara釋出的本季秋冬形象中，美國模特兒Taylor Hill則以拼接式毛衣搭配長襯衫、寬褲與一枚Max Mara手拿「點心包」，包款以紅色格紋組合了金屬鏈結，混合了英式優雅與美式的街頭感。

無獨有偶，中國女星劉詩詩日前則為代言品牌TOD’S拍攝一組平面形象照片，並提取了一款橘紅色的T Timeless托特包。T Timeless托特包的微妙在於包款前後緣向外時，可如劉詩詩般隨手提取，或以肩背帶側肩或斜肩背負，而一旦包款前後緣向內側縮入時，又改變了包款形狀、宛如一顆全新的包包。除了橘紅色外，另有駝色、沙色、螢光藍色可供選擇。

這個秋冬如何不造型沉悶？或許就從一顆橘紅色包款開始、隨身活力。

模特兒Taylor Hill以拼接式毛衣搭配Weekend Max Mara手拿「點心包」，混合了英式優雅與美式街頭，輕鬆、隨意，就是chill。圖 / Weekend Max Mara提供
模特兒Taylor Hill以拼接式毛衣搭配Weekend Max Mara手拿「點心包」，混合了英式優雅與美式街頭，輕鬆、隨意，就是chill。圖 / Weekend Max Mara提供
BOX-TROT系列斜揹袋（S Size）橘紅色，20,600元。圖 / Longchamp提供
BOX-TROT系列斜揹袋（S Size）橘紅色，20,600元。圖 / Longchamp提供
T Timeless托特包的微妙在於包款前後緣向外側延伸或內縮時，可略微改變包款形狀，並有多種顏色、執持方式，造型多變。圖 / TOD'S提供
T Timeless托特包的微妙在於包款前後緣向外側延伸或內縮時，可略微改變包款形狀，並有多種顏色、執持方式，造型多變。圖 / TOD'S提供
Weekend Max Mara，格紋點心包，21,900元。圖 / Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara，格紋點心包，21,900元。圖 / Weekend Max Mara提供
T Timeless托特包，價格店洽。圖 / TOD'S提供
T Timeless托特包，價格店洽。圖 / TOD'S提供

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