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趙孟姿秀近億蕭邦珠寶產後首亮相 根本看不出剛生二寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
趙孟姿產後首度復出亮相、演繹蕭邦頂級珠寶。圖／蕭邦提供
趙孟姿產後首度復出亮相、演繹蕭邦頂級珠寶。圖／蕭邦提供

一年兩度的蕭邦（Chopard）頂級珠寶暨腕表展將於2022年9月15日起至9月17日止於台北晶華酒店舉辦為期3天的貴賓鑑賞會，採預約制。本季共由瑞士空運來台上百件、總價值高達數億台幣的珠寶與腕表作品，薈萃品牌別具代表性的設計風格與展現精湛工藝之作。許孟哲妻、名模趙孟姿剛為家中添了二寶、產後首次亮相，演繹價值近億台幣且最讓貴婦愛不釋手的頂級藍寶石及鑽石套組。

★迷人藍色系珠寶 最受

「藍寶石的色澤很像從海底往上看、陽光透過海水的樣子，對我來說滿有吸引力的，」喜歡潛水的趙孟姿對於這次配戴的藍寶石珠寶最愛不釋手，她也透露模特兒出道至今這次是第一次擔任珠寶展活動主角，有緊張但更期待能分享自己看珠寶的心得。「當媽媽後看珠寶的角度、心境都不太一樣了，」她笑說以前喜歡簡單的設計，現在開始喜歡蕾絲造型，不僅鑽石，也更懂得欣賞彩色寶石之美，甚至想為孩子添購藍寶石珠寶作為紀念！

藍寶石在波斯傳說中具有支撐大地之力，被稱為「天國之石」，深邃迷人的色調是許多台灣貴婦最鍾愛的寶石。此行首次來台的藍寶石系列，以深海藍寶鑽石項鍊單價最高，由蕭邦聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele設計，鑽石項鍊鑲嵌7顆總重65.4克拉的神秘的深海藍寶石，搭配498顆總重126.04克拉編織工藝的鑲嵌鑽石，以極致奢華的鑲嵌工藝，展現每一顆寶石的光彩魅力。

專為明星紅毯華麗造型而誕生的Red Carpet 紅地毯系列珠寶，則巧用鈦金屬的輕盈與可電鍍上色的特性，打造視覺份量感滿點但配戴起來輕盈舒適的大件作品。藍色調的項鍊共結合綠柱石、拓帕石、海藍寶石、鑽石、與藍寶石，組成蕭邦最具特色的花園風格圖騰。耳環則以蛋形切割拓帕石、綠柱石和鑽石，彩色寶石部分更細心以藍色鈦金屬凝聚彩度、提升視覺效果。

★浪漫粉色與漸層鑲嵌展現工藝底蘊

此次更搭上時尚粉紅趨勢，有別以往地呈獻一系列充滿迷人女性魅力的粉色系珠寶：粉紅瑪瑙、藍寶石、粉色珍珠母貝、粉彩剛玉、以及粉紅鑽石等。蕭邦經典Happy Sport系列計時碼表，新作表圈與表盤鑲滿上千顆約7克拉的粉紅鑽石，3顆白鑽和4顆粉鑽一起在表盤上自由舞動，展現製表與珠寶工藝的極致。以最能引進流麗光線的爪鑲方式在表圈裝飾整圈寶石的L´HEURE DU DIAMANT系列珠寶表，也有鑲嵌漸層粉紅剛玉的款式。除了腕表，以蝴蝶為設計靈感的頂級珠寶做項鍊和耳環，更巧妙利用瑪瑙天然的紋路特色作為翅膀，配上紫羅蘭色珍珠，更顯浪漫。

這次來台豐富的珠寶表作品，也囊括一系列表圈裝飾紅色到橙色漸層剛玉的L´HEURE DU DIAMANT表款，以及環繞深淺不同綠色沙弗萊石的作品，細緻的色調變化展現猶如彩虹般迷人的光影變化，也再次見證蕭邦在珠寶表的設計與工藝上無可取代的經典地位。

Red Carpet紅地毯系列腕表，18K白金，表盤鑲嵌9顆總重2.33克拉藍寶石、鍊帶鑲嵌4顆12.23克拉橢圓切割藍寶石以及197顆總重43.46克拉鑽石，3,348萬元。圖／蕭邦提供
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頂級珠寶系列戒指，18K黃金與鈦合金鑲嵌28顆8.17克拉黃色剛玉、40 顆0.32克拉鑽石，107萬2,000元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列戒指，18K黃金與鈦合金鑲嵌28顆8.17克拉黃色剛玉、40 顆0.32克拉鑽石，107萬2,000元。圖／蕭邦提供
Red Carpet 紅地毯系列項鍊，18K白金/鈦合金鑲嵌46顆總重63.56克拉綠柱石、85顆113.1克拉拓帕石、41顆43.25克拉海藍寶石、523顆5.11克拉鑽石與227顆1.49克拉藍寶石，1,555萬元。圖／蕭邦提供
Red Carpet 紅地毯系列項鍊，18K白金/鈦合金鑲嵌46顆總重63.56克拉綠柱石、85顆113.1克拉拓帕石、41顆43.25克拉海藍寶石、523顆5.11克拉鑽石與227顆1.49克拉藍寶石，1,555萬元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列項鍊，18K黃金鑲嵌4顆總重19.82克拉瑪瑙、鑽石、紫水晶 ，160萬3,000元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列項鍊，18K黃金鑲嵌4顆總重19.82克拉瑪瑙、鑽石、紫水晶 ，160萬3,000元。圖／蕭邦提供
趙孟姿產後首度復出亮相、演繹蕭邦頂級珠寶。圖／蕭邦提供
趙孟姿產後首度復出亮相、演繹蕭邦頂級珠寶。圖／蕭邦提供
L'HEURE DU DIAMANT系列腕表，18K白金配鍍銀放射紋表盤上鑲嵌12顆鑽石時刻、表圈鑲嵌36顆總重6.59克拉明亮式切割橙色剛玉，90萬1,000元。圖／蕭邦提供
L'HEURE DU DIAMANT系列腕表，18K白金配鍍銀放射紋表盤上鑲嵌12顆鑽石時刻、表圈鑲嵌36顆總重6.59克拉明亮式切割橙色剛玉，90萬1,000元。圖／蕭邦提供
L'HEURE DU DIAMANT系列自動腕表，18K白金、表圈鑲嵌40顆7.32克拉圓形明亮式切割橙色剛玉、點鑽時標，132萬7,000元。圖／蕭邦提供
L'HEURE DU DIAMANT系列自動腕表，18K白金、表圈鑲嵌40顆7.32克拉圓形明亮式切割橙色剛玉、點鑽時標，132萬7,000元。圖／蕭邦提供
Red Carpet紅地毯系列耳環，18K白金/鈦合金鑲嵌20顆25.11克拉蛋形切割拓帕石、34顆19.29克拉綠柱石和84顆0.73克拉鑽石，312萬元。圖／蕭邦提供
Red Carpet紅地毯系列耳環，18K白金/鈦合金鑲嵌20顆25.11克拉蛋形切割拓帕石、34顆19.29克拉綠柱石和84顆0.73克拉鑽石，312萬元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列戒指，18K白金鑲嵌4.61克拉梨形切割粉色石英主石、1顆0.25克拉圓形切割紅碧璽、2 顆0.26克拉梨形切割粉紅碧璽和155顆0.61克拉鑽石，56萬2,000元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列戒指，18K白金鑲嵌4.61克拉梨形切割粉色石英主石、1顆0.25克拉圓形切割紅碧璽、2 顆0.26克拉梨形切割粉紅碧璽和155顆0.61克拉鑽石，56萬2,000元。圖／蕭邦提供
趙孟姿產後首度復出亮相、演繹蕭邦頂級珠寶。圖／蕭邦提供
趙孟姿產後首度復出亮相、演繹蕭邦頂級珠寶。圖／蕭邦提供
L´HEURE DU DIAMANT系列腕表，18K玫瑰金配鍍銀放射紋錶盤上鑲嵌12顆鑽石時刻、表圈鑲嵌38顆共5.5克拉明亮式切割粉紅剛玉，93萬3,000元。圖／蕭邦提供
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Red Carpet紅地毯系列項鍊，18K白金鑲嵌7顆總重65.40克拉濃彩藍寶石、498顆共126.04 克拉鑽石，8,780萬元。圖／蕭邦提供
Red Carpet紅地毯系列項鍊，18K白金鑲嵌7顆總重65.40克拉濃彩藍寶石、498顆共126.04 克拉鑽石，8,780萬元。圖／蕭邦提供
Red Carpet紅地毯系列戒指，18K白金/鈦合金鑲嵌主石為1顆3.45克拉粉紅剛玉、251顆 4.92克拉粉紅剛玉共4.92 克拉和1211顆3.39克拉明亮形切割鑽石，620萬元。圖／蕭邦提供
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趙孟姿產後首度復出亮相、演繹蕭邦頂級珠寶。圖／蕭邦提供
趙孟姿產後首度復出亮相、演繹蕭邦頂級珠寶。圖／蕭邦提供
Red Carpet紅地毯系列項鍊，18K白金/鈦合金鑲嵌3107顆總重60克拉沙佛萊石、1037總重10.7克拉顆明亮式切割粉紅剛玉、102顆3.79 克拉月光、35顆1.1克拉圓弧形切割綠色碧璽、1313顆8.59克拉鑽石，2,817萬元。圖／蕭邦提供
Red Carpet紅地毯系列項鍊，18K白金/鈦合金鑲嵌3107顆總重60克拉沙佛萊石、1037總重10.7克拉顆明亮式切割粉紅剛玉、102顆3.79 克拉月光、35顆1.1克拉圓弧形切割綠色碧璽、1313顆8.59克拉鑽石，2,817萬元。圖／蕭邦提供

珠寶 鑽石

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