趙孟姿秀近億蕭邦珠寶產後首亮相 根本看不出剛生二寶

一年兩度的蕭邦（Chopard）頂級珠寶暨腕表展將於2022年9月15日起至9月17日止於台北晶華酒店舉辦為期3天的貴賓鑑賞會，採預約制。本季共由瑞士空運來台上百件、總價值高達數億台幣的珠寶與腕表作品，薈萃品牌別具代表性的設計風格與展現精湛工藝之作。許孟哲妻、名模趙孟姿剛為家中添了二寶、產後首次亮相，演繹價值近億台幣且最讓貴婦愛不釋手的頂級藍寶石及鑽石套組。

★迷人藍色系珠寶 最受

「藍寶石的色澤很像從海底往上看、陽光透過海水的樣子，對我來說滿有吸引力的，」喜歡潛水的趙孟姿對於這次配戴的藍寶石珠寶最愛不釋手，她也透露模特兒出道至今這次是第一次擔任珠寶展活動主角，有緊張但更期待能分享自己看珠寶的心得。「當媽媽後看珠寶的角度、心境都不太一樣了，」她笑說以前喜歡簡單的設計，現在開始喜歡蕾絲造型，不僅鑽石，也更懂得欣賞彩色寶石之美，甚至想為孩子添購藍寶石珠寶作為紀念！

藍寶石在波斯傳說中具有支撐大地之力，被稱為「天國之石」，深邃迷人的色調是許多台灣貴婦最鍾愛的寶石。此行首次來台的藍寶石系列，以深海藍寶鑽石項鍊單價最高，由蕭邦聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele設計，鑽石項鍊鑲嵌7顆總重65.4克拉的神秘的深海藍寶石，搭配498顆總重126.04克拉編織工藝的鑲嵌鑽石，以極致奢華的鑲嵌工藝，展現每一顆寶石的光彩魅力。

專為明星紅毯華麗造型而誕生的Red Carpet 紅地毯系列珠寶，則巧用鈦金屬的輕盈與可電鍍上色的特性，打造視覺份量感滿點但配戴起來輕盈舒適的大件作品。藍色調的項鍊共結合綠柱石、拓帕石、海藍寶石、鑽石、與藍寶石，組成蕭邦最具特色的花園風格圖騰。耳環則以蛋形切割拓帕石、綠柱石和鑽石，彩色寶石部分更細心以藍色鈦金屬凝聚彩度、提升視覺效果。

★浪漫粉色與漸層鑲嵌展現工藝底蘊

此次更搭上時尚粉紅趨勢，有別以往地呈獻一系列充滿迷人女性魅力的粉色系珠寶：粉紅瑪瑙、藍寶石、粉色珍珠母貝、粉彩剛玉、以及粉紅鑽石等。蕭邦經典Happy Sport系列計時碼表，新作表圈與表盤鑲滿上千顆約7克拉的粉紅鑽石，3顆白鑽和4顆粉鑽一起在表盤上自由舞動，展現製表與珠寶工藝的極致。以最能引進流麗光線的爪鑲方式在表圈裝飾整圈寶石的L´HEURE DU DIAMANT系列珠寶表，也有鑲嵌漸層粉紅剛玉的款式。除了腕表，以蝴蝶為設計靈感的頂級珠寶做項鍊和耳環，更巧妙利用瑪瑙天然的紋路特色作為翅膀，配上紫羅蘭色珍珠，更顯浪漫。