十二廚「免費送龍蝦」！喜來登龍蝦日　還有龍蝦買1送1

每年9月25日是nationaltoday網站記載的「世界龍蝦日」，適合享受豐盛的龍蝦大餐。台北喜來登大飯店的「請客樓」、「辰園」自9月15日至25日期間，各推「活龍蝦外帶分享餐」，吃得到波士頓龍蝦與經典菜餚。9月23日至25日期間，各餐廳還有活龍蝦日式定食新上市、金沙咖哩龍蝦買1送1，以及免費加送波士頓龍蝦等不同優惠。

針對此次的世界龍蝦日活動，喜來登除了準備波士頓龍蝦外，還有「澳洲水姑娘」，以及平均200萬隻僅會出現1隻的「布列塔尼藍龍蝦」等不同品種，藉由水煮、蒜蓉、乾燒等不同料理手法呈現。連5年蟬聯米其林二星的「請客樓」，本次規劃「米其林龍蝦分享餐」，包含功夫小菜、砂鍋醃篤鮮、蘋果木燻牛頰、豆酥蒸智利海鱸與碧綠乾燒鮮龍蝦球，每套3,980元。「辰園」則推出2款「粵式活龍蝦分享餐」，2人套餐包括精選燒味三拼、濃湯雲耳浸絲瓜、瑤柱黃金蟹肉炒飯，搭配白灼和牛、蒜蓉蒸波士頓龍蝦等菜色，每套2,980元。4人份則有燒味三拼、瑤柱上湯芽白菜、豉油皇炒麵等菜餚，搭配每人半尾蔥薑老酒活龍蝦與甜品，每套3,980元。