十二廚「免費送龍蝦」！喜來登龍蝦日 還有龍蝦買1送1
每年9月25日是nationaltoday網站記載的「世界龍蝦日」，適合享受豐盛的龍蝦大餐。台北喜來登大飯店的「請客樓」、「辰園」自9月15日至25日期間，各推「活龍蝦外帶分享餐」，吃得到波士頓龍蝦與經典菜餚。9月23日至25日期間，各餐廳還有活龍蝦日式定食新上市、金沙咖哩龍蝦買1送1，以及免費加送波士頓龍蝦等不同優惠。
針對此次的世界龍蝦日活動，喜來登除了準備波士頓龍蝦外，還有「澳洲水姑娘」，以及平均200萬隻僅會出現1隻的「布列塔尼藍龍蝦」等不同品種，藉由水煮、蒜蓉、乾燒等不同料理手法呈現。連5年蟬聯米其林二星的「請客樓」，本次規劃「米其林龍蝦分享餐」，包含功夫小菜、砂鍋醃篤鮮、蘋果木燻牛頰、豆酥蒸智利海鱸與碧綠乾燒鮮龍蝦球，每套3,980元。「辰園」則推出2款「粵式活龍蝦分享餐」，2人套餐包括精選燒味三拼、濃湯雲耳浸絲瓜、瑤柱黃金蟹肉炒飯，搭配白灼和牛、蒜蓉蒸波士頓龍蝦等菜色，每套2,980元。4人份則有燒味三拼、瑤柱上湯芽白菜、豉油皇炒麵等菜餚，搭配每人半尾蔥薑老酒活龍蝦與甜品，每套3,980元。
9月23日至9月25日期間，台北喜來登各餐廳也推出不同快閃方案或優惠。「桃山」推出「澳洲水姑娘活龍蝦定食」，每套2,880元；「SUKHOTHAI泰式餐廳」推出波士頓龍蝦為主的「金沙咖哩龍蝦」，每份1,980元，消費滿2,000元可享買1送1（每桌限1次）。「比薩屋」點用任一主餐，加價500元可享「碳烤香料波士頓龍蝦」半尾、加價800可享整尾。「安東廳」則是祭出岩龍蝦湯、波士頓龍蝦麵、蒜香布列塔尼藍龍蝦等菜色，每套820～3,800元。除了快閃方案外，「十二廚」自助餐廳每週五晚餐、週六與週日午晚餐餐期共同響應，用餐賓客可免費享受「油淋波士頓龍蝦（半尾）」1份，讓龍蝦饕客大快朵頤。
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