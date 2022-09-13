台北東區百貨戰 微風精品大店、影城展演空間差異化突圍

新光三越「Diamond Towers」將在今年底開幕，台北東區將形成三大百貨集團競逐局面，可望為東區帶來新刺激。既有百貨除了積極固樁外，也強化差異化經營。

微風集團執行常董岡一郎指出，疫後消費力慢慢回來，消費者尤其喜歡新鮮感，因此包括微風廣場、微風南京、微風南山、微風松高都有話題性改裝。微風廣場在國賓影城熄燈後，大手筆打造「Breeze MEGA Studio」，除了8月開幕的「微風影城SONY PICTURES影廳」之外，近一步打造4個展場空間，最多可容納2,200人，除了正在洽談預計引進日本沈浸式體驗展覽外，未來還可作為演唱會、記者會、婚宴、百貨物產展等各式客製化服務空間，也將是台北東區最具規模的百貨展演空間。

微風指出，目前周年慶預購成長4成。岡一郎表示，今年微風6館周年慶目標50億，若周年慶成功達陣，朝向年度目標300億沒問題，力拚重回2019疫情前水準。

「Breeze MEGA Studio」將是微風生態圈向前跨進的一大步，微風影城SONY PICTURES影廳開幕後，微風可招待鑽石卡會員或常客，搶先看最新上映電影，作為會員服務的一環。分布於8、9樓的4個展場空間，最大可分別打開至150、300坪，空間機能也能因應需求展開客製化服務，7樓也著手改裝，預計將有獨家頂級餐飲進駐。

面對新光三越年底將插旗東區，岡一郎表示，只要有新的品牌加入，對商圈都是件好事。微風廣場館內精品也強化規格、差異化，像是GUCCI全新形象店，除了提供完整男女裝、配件外，也是有配置珠寶的專門店。SAINT LAURENT店型擴大，將由原本女裝，擴大推出男、女裝，預計11月中旬開幕，TOD'S店型也將翻倍擴大。來自義大利精品鞋履品牌Aquazzura全台首間快閃店，在周年慶前夕進駐微風廣場，預計明年2月開出正式店型。

微風南京則鎖定居家需求，在3樓集結台、日、韓家電品牌通路，引進百貨首家「全國電子」，以及「集雅社」將於9月15日正式開幕。全國電子9/19前推出家電9折起、空調出清8折起；集雅社推出指定商品買萬折500等開幕優惠。

微風集團2022首波周年慶照慣例由微風廣場與微風南京9/15～10/3打頭陣，微風廣場周年慶，會員享珠寶、手表滿3萬元送1萬5千點（1,500元）；國際精品滿1萬元送1萬點（1,000元）；流行名品、飾品滿5千元送5千點（500元）；化妝品、女鞋滿3千元送3千點（300元）。

微風南京指定品牌滿1萬元送5千點（500元）；全館消費（超市、餐飲、部分品牌除外）滿3千元送3千點（300元）。