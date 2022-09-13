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台北東區百貨戰 微風精品大店、影城展演空間差異化突圍

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
微風廣場GUCCI全新形象店，除供完整男女裝、配件外，同時也是有配置珠寶的專門店。記者江佩君／攝影
微風廣場GUCCI全新形象店，除供完整男女裝、配件外，同時也是有配置珠寶的專門店。記者江佩君／攝影

新光三越「Diamond Towers」將在今年底開幕，台北東區將形成三大百貨集團競逐局面，可望為東區帶來新刺激。既有百貨除了積極固樁外，也強化差異化經營。

微風集團執行常董岡一郎指出，疫後消費力慢慢回來，消費者尤其喜歡新鮮感，因此包括微風廣場、微風南京、微風南山、微風松高都有話題性改裝。微風廣場在國賓影城熄燈後，大手筆打造「Breeze MEGA Studio」，除了8月開幕的「微風影城SONY PICTURES影廳」之外，近一步打造4個展場空間，最多可容納2,200人，除了正在洽談預計引進日本沈浸式體驗展覽外，未來還可作為演唱會、記者會、婚宴、百貨物產展等各式客製化服務空間，也將是台北東區最具規模的百貨展演空間。

微風指出，目前周年慶預購成長4成。岡一郎表示，今年微風6館周年慶目標50億，若周年慶成功達陣，朝向年度目標300億沒問題，力拚重回2019疫情前水準。

「Breeze MEGA Studio」將是微風生態圈向前跨進的一大步，微風影城SONY PICTURES影廳開幕後，微風可招待鑽石卡會員或常客，搶先看最新上映電影，作為會員服務的一環。分布於8、9樓的4個展場空間，最大可分別打開至150、300坪，空間機能也能因應需求展開客製化服務，7樓也著手改裝，預計將有獨家頂級餐飲進駐。

面對新光三越年底將插旗東區，岡一郎表示，只要有新的品牌加入，對商圈都是件好事。微風廣場館內精品也強化規格、差異化，像是GUCCI全新形象店，除了提供完整男女裝、配件外，也是有配置珠寶的專門店。SAINT LAURENT店型擴大，將由原本女裝，擴大推出男、女裝，預計11月中旬開幕，TOD'S店型也將翻倍擴大。來自義大利精品鞋履品牌Aquazzura全台首間快閃店，在周年慶前夕進駐微風廣場，預計明年2月開出正式店型。

微風南京則鎖定居家需求，在3樓集結台、日、韓家電品牌通路，引進百貨首家「全國電子」，以及「集雅社」將於9月15日正式開幕。全國電子9/19前推出家電9折起、空調出清8折起；集雅社推出指定商品買萬折500等開幕優惠。

微風集團2022首波周年慶照慣例由微風廣場與微風南京9/15～10/3打頭陣，微風廣場周年慶，會員享珠寶、手表滿3萬元送1萬5千點（1,500元）；國際精品滿1萬元送1萬點（1,000元）；流行名品、飾品滿5千元送5千點（500元）；化妝品、女鞋滿3千元送3千點（300元）。

微風南京指定品牌滿1萬元送5千點（500元）；全館消費（超市、餐飲、部分品牌除外）滿3千元送3千點（300元）。

微風超市周年慶期間全面9折起，也帶來每組要價5千元的石川羅馬紅寶石葡萄，限量40組，目前已被預購20組。以及六房六串、每組要價8千元的日本麝香葡萄，都是周年慶的頂級搶手貨。

微風廣場SAINT LAURENT店型擴大，將由原本女裝，擴大推出男、女裝，預計11月中旬開幕。記者江佩君／攝影
微風廣場SAINT LAURENT店型擴大，將由原本女裝，擴大推出男、女裝，預計11月中旬開幕。記者江佩君／攝影
Breeze MEGA Studio開放式休憩空間。記者江佩君／攝影
Breeze MEGA Studio開放式休憩空間。記者江佩君／攝影
Breeze MEGA Studio提供包廂式休憩空間，可作為客製化服務的一環。記者江佩君／攝影
Breeze MEGA Studio提供包廂式休憩空間，可作為客製化服務的一環。記者江佩君／攝影
Breeze MEGA Studio外部空間。記者江佩君／攝影
Breeze MEGA Studio外部空間。記者江佩君／攝影
微風廣場「Breeze MEGA Studio」，除了有兩廳影城，還有4個展場空間。記者江佩君／攝影
微風廣場「Breeze MEGA Studio」，除了有兩廳影城，還有4個展場空間。記者江佩君／攝影
微風集團執行常董岡一郎（中）與微風吉祥物Kazemon微風熊，宣告周年慶啟動。記者江佩君／攝影
微風集團執行常董岡一郎（中）與微風吉祥物Kazemon微風熊，宣告周年慶啟動。記者江佩君／攝影
Breeze MEGA Studio展演空間，未來可客製化提供項目服務。記者江佩君／攝影
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微風南山 周年慶 品牌

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