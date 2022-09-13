奢華！ 業者推兩千萬VOLVO頭等艙級遊覽車 紅酒喝到飽

國旅正夯，再加上國境即將開放，看準旅遊商機，如今有業者利用VOLVO車體，打造八人座頭等艙遊覽車「創新號」，內裝不僅有15吋電視機，20部電影輪流播放，且每一季更新外，還有頭等艙級的個人按摩座椅、個人影音配備、手沖咖啡吧檯、豪華地毯等，瞄準頂級客層，這也是全球第一步八人座頭等艙超級豪華遊覽車。

百駿通運曾在2018年時推出歐系個人影音配備的豪華尊榮巴士，為了創新，如今又再度斥資打造了全球第一部八人座頭等艙超級豪華遊覽車「創新號」。

鼎運集團董事長陳怡璇表示，這部車是選用瑞典國寶VOLVO B11R八輪安全性高的遊覽車，光是車體就要價一千多萬元，再加上改造、測試等，前後花了近一千個日子，整個車輛要價就要兩千萬元。

陳怡璇表示，創新號是一部移動式總統套房，除了最先進的科技，最安全的裝備外，車內的所有配備也都是精心設計挑選。包括頭等艙級的個人按摩座椅、觸控式平板電視、個人影音配備、酒吧台，可提供酒或手沖咖啡，以及頭等艙級的紅酒櫃，另外還搭配法國帝瓦雷（Devialet）頂級精品音響、奧地利國寶級史特勞斯（Strass）水晶安全握把、高級的化妝間、豪華的四款地毯等，車內還有兩個隨扈座椅。

至於行程部分，陳怡璇表示，明天首發團就是宜蘭兩天一夜的行程，一日三餐都是無菜單料理，還會帶大家去大啖米其林料理，且無論是車內，還是落地，都是法國知名酒莊的紅酒喝到飽，車內還有手沖咖啡，每人要價約八萬元。

陳怡璇說，出車一趟，包含司機、服務人員，約五萬元，兩天至三天的行程，每人約六萬至八萬元，車內除了有司機外，還有隨車人員，絕對會給客人無微不至的感受，未來將朝向高端旅遊去發展。

陳怡璇也提到，自己是做小OT起家，深深覺得產業要差異化，旅行社大家產品都差不多，因此自己選擇在遊覽車上面拉高差異，目前許多上市公司，包括航空公司、科技公司，甚至是扶輪社等都很有興趣，但目前全台就僅此一輛車，訂單已預約到明年，預計今年底還將再打造三至五輛車。

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業者利用VOLVO車體，打造八人座頭等艙遊覽車「創新號」，內裝不僅有15吋電視機，20部電影輪流播放，且每一季更新外，還有頭等艙等級的個人按摩座椅、個人影音配備、手沖咖啡吧檯、豪華地毯等，瞄準頂級客層。記者邱瓊玉／攝影

業者利用VOLVO車體，打造八人座頭等艙遊覽車「創新號」，內裝不僅有15吋電視機，20部電影輪流播放，且每一季更新外，還有頭等艙等級的個人按摩座椅、個人影音配備、手沖咖啡吧檯、豪華地毯等，瞄準頂級客層。記者邱瓊玉／攝影

業者利用VOLVO車體，打造八人座頭等艙遊覽車「創新號」，內裝不僅有15吋電視機，20部電影輪流播放，且每一季更新外，還有頭等艙等級的個人按摩座椅、個人影音配備、手沖咖啡吧檯、豪華地毯等，瞄準頂級客層。記者邱瓊玉／攝影