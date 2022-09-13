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向傳統製程致敬 班瑞克地板發麥季節第二版上市

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
班瑞克「地板發麥季節第二版」採用歷史悠久的地板發麥製程。圖／美商百富門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
班瑞克「地板發麥季節第二版」採用歷史悠久的地板發麥製程。圖／美商百富門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

班瑞克是蘇格蘭現存持續施行百年傳統的七家釀酒廠之一，為向傳統製程致敬，今年繼續推出年度新酒款「地板發麥季節第二版」，以紀念該酒廠120多年以來的地板發麥核心技藝，同時向班瑞克創始人John Duff的大無畏精神致敬。

班瑞克地板發麥季節系列在2021年推出第一版，製作時需先在酒廠傳統的地板發麥廠進行concerto品種大麥的手工發麥，賦予酒款美麗澄澈的大麥金色。首席調酒師Rachel Barrie 因此品種大麥獨特的穀物風味而選擇它，釀造出的單一麥芽威士忌，酒液非常順滑、濃郁，並帶有烤麥芽和大麥甜味的多層次口感。

每年到了「發麥季節」，班瑞克的專業釀造團隊就會使用歷史悠久的地板發麥，在現場以古老的方式讓大麥發芽。這期間製造的麥芽，可以釀造出完整、口感滑順，以及擁有絕佳豐富特色的單一麥芽威士忌，向班瑞克創始人John Duff與具有悠久歷史的地板發麥緩慢工藝致敬。

班瑞克全球品牌大使 Stewart Buchanan 表示：「每一個新款的地板發麥季節都是使用精心挑選的大麥品種，使得每一年推出的年度酒款，都能富有個性獨樹一幟。」

班瑞克「地板發麥季節第二版」散發出濃郁的麥芽香氣，並帶有大麥糖和柑橘的甜香，融合白色巧克力與蜜香的潤滑口感，最後佐以柑橘、果園蘋果，餘韻為豐潤的水果味、麥芽風味和香草味。該酒款蒸餾於2013年11月20日，於30個初次裝填的波本桶中熟陳，酒精濃度48.9%，建議售價2,970元。

班瑞克「地板發麥季節第二版」，酒精濃度48.9%，建議售價2,970元。圖／美商百富門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
班瑞克「地板發麥季節第二版」，酒精濃度48.9%，建議售價2,970元。圖／美商百富門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

柑橘 巧克力

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