向傳統製程致敬 班瑞克地板發麥季節第二版上市
班瑞克是蘇格蘭現存持續施行百年傳統的七家釀酒廠之一，為向傳統製程致敬，今年繼續推出年度新酒款「地板發麥季節第二版」，以紀念該酒廠120多年以來的地板發麥核心技藝，同時向班瑞克創始人John Duff的大無畏精神致敬。
班瑞克地板發麥季節系列在2021年推出第一版，製作時需先在酒廠傳統的地板發麥廠進行concerto品種大麥的手工發麥，賦予酒款美麗澄澈的大麥金色。首席調酒師Rachel Barrie 因此品種大麥獨特的穀物風味而選擇它，釀造出的單一麥芽威士忌，酒液非常順滑、濃郁，並帶有烤麥芽和大麥甜味的多層次口感。
每年到了「發麥季節」，班瑞克的專業釀造團隊就會使用歷史悠久的地板發麥，在現場以古老的方式讓大麥發芽。這期間製造的麥芽，可以釀造出完整、口感滑順，以及擁有絕佳豐富特色的單一麥芽威士忌，向班瑞克創始人John Duff與具有悠久歷史的地板發麥緩慢工藝致敬。
班瑞克全球品牌大使 Stewart Buchanan 表示：「每一個新款的地板發麥季節都是使用精心挑選的大麥品種，使得每一年推出的年度酒款，都能富有個性獨樹一幟。」
班瑞克「地板發麥季節第二版」散發出濃郁的麥芽香氣，並帶有大麥糖和柑橘的甜香，融合白色巧克力與蜜香的潤滑口感，最後佐以柑橘、果園蘋果，餘韻為豐潤的水果味、麥芽風味和香草味。該酒款蒸餾於2013年11月20日，於30個初次裝填的波本桶中熟陳，酒精濃度48.9%，建議售價2,970元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言