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茱莉亞羅勃茲法式小包解密！優雅、行動力一「卡」隨身

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
電影《幸福入場券》是2020疫情以來Julia Roberts的首部電影，並與超人氣魅男偶像喬治克隆尼同框，預計在10月初於台灣上映。圖 / Longchamp提供
電影《幸福入場券》是2020疫情以來Julia Roberts的首部電影，並與超人氣魅男偶像喬治克隆尼同框，預計在10月初於台灣上映。圖 / Longchamp提供

輕便輕鬆不等於隨便，即便在街道移動的過程，也可以兼具優雅和活力。美國女星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）日前在倫敦為電影《幸福入場券》（Ticket to Paradise）宣傳時，以一身藍色運動外套、同系列的連身長裙搭配了太陽眼鏡與深色方形小包，俏皮也具行動力。

曾以《麻雀變鳳凰》一片成名，並在2001年《永不妥協》拿下第73屆奧斯卡金像獎影后的Julia Roberts，在《幸福入場券》中將與另一位奧斯卡影帝喬治克隆尼再度同框，並在電影中演出一對離婚的夫妻試圖阻止熱戀的女兒踏入婚姻

Julia Roberts在2001年獲得金像獎影后殊榮之後，近20年來維持穩定量產，平均每年至少1-2部電影上映或擔任配音，直到疫情前的2018年還有電影《班恩回家》（Ben is Back）；而2020疫情以來，這也是她首部電影並與超人氣魅男偶像喬治克隆尼同框，自新片開始宣傳後已引起各方關心，電影則預計在10月初於台灣上映。

而本次她被拍到身上造型的小包原來出自法國品牌Longchamp的2022秋冬新品：Box-Trot系列黑色中型斜背包。包款以光滑小牛皮為材質，翻蓋並飾有淡金色金屬徽章扣，計有經典黑、干邑、亮橘、丁香紫與柏木五種顏色再分三種尺寸，而Julia Roberts所配戴的則為M形款式，可調整的背帶可側背、斜背或置於肩膀與身體之間，訂價25,000元，全系列並已於全台門市與Longchamp官方網站發售。

Box-Trot系列黑色中型斜背包，包款共有三種尺寸與五種顏色，造型方式多變。圖 / Longchamp提供
Box-Trot系列黑色中型斜背包，包款共有三種尺寸與五種顏色，造型方式多變。圖 / Longchamp提供
Box-Trot系列黑色中型斜背包，25,000元。圖 / Longchamp提供
Box-Trot系列黑色中型斜背包，25,000元。圖 / Longchamp提供
茱莉亞羅勃茲日前在倫敦以一身藍色運動外套、同系列的連身長裙搭配深色方形小包，俏皮也具行動力。圖 / Longchamp提供
茱莉亞羅勃茲日前在倫敦以一身藍色運動外套、同系列的連身長裙搭配深色方形小包，俏皮也具行動力。圖 / Longchamp提供

電影 疫情 婚姻

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