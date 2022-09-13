茱莉亞羅勃茲法式小包解密！優雅、行動力一「卡」隨身

輕便輕鬆不等於隨便，即便在街道移動的過程，也可以兼具優雅和活力。美國女星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）日前在倫敦為電影《幸福入場券》（Ticket to Paradise）宣傳時，以一身藍色運動外套、同系列的連身長裙搭配了太陽眼鏡與深色方形小包，俏皮也具行動力。

曾以《麻雀變鳳凰》一片成名，並在2001年《永不妥協》拿下第73屆奧斯卡金像獎影后的Julia Roberts，在《幸福入場券》中將與另一位奧斯卡影帝喬治克隆尼再度同框，並在電影中演出一對離婚的夫妻試圖阻止熱戀的女兒踏入婚姻。

Julia Roberts在2001年獲得金像獎影后殊榮之後，近20年來維持穩定量產，平均每年至少1-2部電影上映或擔任配音，直到疫情前的2018年還有電影《班恩回家》（Ben is Back）；而2020疫情以來，這也是她首部電影並與超人氣魅男偶像喬治克隆尼同框，自新片開始宣傳後已引起各方關心，電影則預計在10月初於台灣上映。