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聯手塗鴉藝術家Soyz Bank CORUM「泡泡」表變潮了！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bubble 47 X Aiiroh泡泡表，全球限量88只，25萬7,000元。圖 / CORUM提供
Bubble 47 X Aiiroh泡泡表，全球限量88只，25萬7,000元。圖 / CORUM提供

泡泡雖然總片刻消失，但也是因為一閃之間的斑斕，成為大自然中稍縱即逝的魔幻時刻。瑞士崑崙表（CORUM）與街頭藝術家合作Aiiroh打造了一款聯名的Bubble 47 X Aiiroh泡泡表，同時Aiiroh再與另外兩位藝術家Soyz Bank 及 Namisen合作，為表款設計了一款防僞證書，同時Aiiroh再發揮街頭藝術美感，為每個表盒噴繪以不同圖案，讓表殼、表款，同樣獨一無二。

1987年在法國出生的Aiiroh，從13歲起就開始在法國不同火車站留下塗鴉，同時他並非單純為了宣洩情緒或展示個人存在而塗鴉，其作品不時透露出對消費、資本主義的反思，其藝術品並曾於包含法國、瑞士、義大利、英國、美國、香港和日本等全球超過50間美術館或藝術展覽展出，在國際拍賣會上也有不俗成交行情。

全新聯名表款使用了精鋼黑色PVD表殼，並將Aiiroh知名的作品Black Série Rose為靈感，以拼貼的方式擬現出色彩鮮艷的玫瑰花瓣：兩層的結構一層為鋁金屬勾勒出的玫瑰花瓣線條、第二層則為綠松、橙、薰衣草紫、深紫、藍、紅、黃和綠各式顏色，也象徵了街頭層出不窮的創意與活力。表款將使用CO 082自動上鍊機芯，並具有42小時動力儲存以及可欣賞機芯運作的透明藍寶石水晶後底蓋。全球限量88只，訂價則為25萬7,000元。

聯名表款使用了精鋼黑色PVD表殼，並將Aiiroh知名的作品Black Série Rose為靈感，以拼貼的方式擬現出色彩鮮艷的玫瑰花瓣。圖 / CORUM提供
聯名表款使用了精鋼黑色PVD表殼，並將Aiiroh知名的作品Black Série Rose為靈感，以拼貼的方式擬現出色彩鮮艷的玫瑰花瓣。圖 / CORUM提供
透明、圓弧形的藍寶石水晶鏡面，正是「泡泡」表宛如泡泡般的名稱由來。圖 / CORUM提供
透明、圓弧形的藍寶石水晶鏡面，正是「泡泡」表宛如泡泡般的名稱由來。圖 / CORUM提供
街頭藝術家Aiiroh並非單純為了宣洩情緒或展示個人存在而塗鴉，其作品不時透露出對消費、資本主義的反思。圖 / CORUM提供
街頭藝術家Aiiroh並非單純為了宣洩情緒或展示個人存在而塗鴉，其作品不時透露出對消費、資本主義的反思。圖 / CORUM提供
Aiiroh發揮街頭藝術美感，為每個表盒噴繪以不同圖案，讓表盒與表款同樣獨一無二。圖 / CORUM提供
Aiiroh發揮街頭藝術美感，為每個表盒噴繪以不同圖案，讓表盒與表款同樣獨一無二。圖 / CORUM提供

法國 瑞士 藝術家

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