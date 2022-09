最強卡司LISA+ZENDAYA！全球首部頂級珠寶紀錄片上線

日前於多倫多國際影展首映的寶格麗頂級珠寶紀錄片《Inside the Dream身處夢境》,不但是全球首部講述頂級珠寶品牌的紀錄片,也是送給對珠寶有興趣的人們一張踏入寶格麗奇幻世界的入場券。從令人驚艷的絕美寶石到紅毯亮相的夢幻逸品、從美麗夢想到壯麗現實,本部紀錄片讓眾人得以一窺寶格麗在頂級珠寶設計過程的幕後秘辛,解密神秘的製作過程。

由Terminal 9 Studios出品、新銳導演Matthieu Menu執導的《Inside the Dream身處夢境》,也將自即日起於Prime Video串流平台上線。影片隨寶格麗珠寶創意總監Lucia Silvestri踏上珠寶創作之旅,一路從印度齋浦爾搜羅挑選寶石開始,到寶格麗羅馬總部構思創作、然後到寶格麗的頂級珠寶工坊見證珠寶的誕生;承襲寶格麗家族的專業技能與獨到見解、長年深耕珠寶領域的Lucia,也最終成功躋身在這個由男性主導的產業之中,展現女性堅毅美麗的果敢精神。