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最強卡司LISA+ZENDAYA！全球首部頂級珠寶紀錄片上線

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
義大利著名時尚部落客Chiara Ferragni參與寶格麗頂級珠寶紀錄片INSIDE THE DREAM演出。圖／寶格麗提供
義大利著名時尚部落客Chiara Ferragni參與寶格麗頂級珠寶紀錄片INSIDE THE DREAM演出。圖／寶格麗提供

日前於多倫多國際影展首映的寶格麗頂級珠寶紀錄片《Inside the Dream身處夢境》，不但是全球首部講述頂級珠寶品牌的紀錄片，也是送給對珠寶有興趣的人們一張踏入寶格麗奇幻世界的入場券。從令人驚艷的絕美寶石到紅毯亮相的夢幻逸品、從美麗夢想到壯麗現實，本部紀錄片讓眾人得以一窺寶格麗在頂級珠寶設計過程的幕後秘辛，解密神秘的製作過程。

由Terminal 9 Studios出品、新銳導演Matthieu Menu執導的《Inside the Dream身處夢境》，也將自即日起於Prime Video串流平台上線。影片隨寶格麗珠寶創意總監Lucia Silvestri踏上珠寶創作之旅，一路從印度齋浦爾搜羅挑選寶石開始，到寶格麗羅馬總部構思創作、然後到寶格麗的頂級珠寶工坊見證珠寶的誕生；承襲寶格麗家族的專業技能與獨到見解、長年深耕珠寶領域的Lucia，也最終成功躋身在這個由男性主導的產業之中，展現女性堅毅美麗的果敢精神。

一件珠寶作品的誕生，終極目標就是為人所配戴。紀錄片也會聚了5位品牌摯友，從他們的角度述說珠寶的故事，包括美國女星Zendaya、義大利著名時尚部落客Chiara Ferragni、韓國女團 BLACKPINK成員LISA、超模Lily Aldridge以及現居美國的寶來塢女星Priyanka Chopra Jonas，分別來自不同的背景、擁有不同的故事和才華，透過親密、個人且鼓舞人心的連結，以及對美和精緻珠寶的熱愛齊聚一堂。

美國人氣女星Zendaya參與寶格麗頂級珠寶紀錄片INSIDE THE DREAM演出。圖／寶格麗提供
美國人氣女星Zendaya參與寶格麗頂級珠寶紀錄片INSIDE THE DREAM演出。圖／寶格麗提供
義大利著名時尚部落客Chiara Ferragni參與寶格麗頂級珠寶紀錄片INSIDE THE DREAM演出。圖／寶格麗提供
義大利著名時尚部落客Chiara Ferragni參與寶格麗頂級珠寶紀錄片INSIDE THE DREAM演出。圖／寶格麗提供
寶格麗珠寶創意總監Lucia Silvestri。圖／寶格麗提供
寶格麗珠寶創意總監Lucia Silvestri。圖／寶格麗提供
印度知名女星Priyanka Chopra Jonas參與寶格麗頂級珠寶紀錄片INSIDE THE DREAM演出。圖／寶格麗提供
印度知名女星Priyanka Chopra Jonas參與寶格麗頂級珠寶紀錄片INSIDE THE DREAM演出。圖／寶格麗提供
寶格麗珠寶創意總監Lucia Silvestri。圖／寶格麗提供
寶格麗珠寶創意總監Lucia Silvestri。圖／寶格麗提供
美國人氣女星Zendaya參與寶格麗頂級珠寶紀錄片INSIDE THE DREAM演出。圖／寶格麗提供
美國人氣女星Zendaya參與寶格麗頂級珠寶紀錄片INSIDE THE DREAM演出。圖／寶格麗提供
韓國女子團體BLACKPINK成員LISA參與寶格麗頂級珠寶紀錄片INSIDE THE DREAM演出。圖／寶格麗提供
韓國女子團體BLACKPINK成員LISA參與寶格麗頂級珠寶紀錄片INSIDE THE DREAM演出。圖／寶格麗提供
韓國女子團體BLACKPINK成員LISA參與寶格麗頂級珠寶紀錄片INSIDE THE DREAM演出。圖／寶格麗提供
韓國女子團體BLACKPINK成員LISA參與寶格麗頂級珠寶紀錄片INSIDE THE DREAM演出。圖／寶格麗提供
美國人氣女星Zendaya參與寶格麗頂級珠寶紀錄片INSIDE THE DREAM演出。圖／寶格麗提供
美國人氣女星Zendaya參與寶格麗頂級珠寶紀錄片INSIDE THE DREAM演出。圖／寶格麗提供
美國人氣女星Zendaya參與寶格麗頂級珠寶紀錄片INSIDE THE DREAM演出。圖／寶格麗提供
美國人氣女星Zendaya參與寶格麗頂級珠寶紀錄片INSIDE THE DREAM演出。圖／寶格麗提供

珠寶 紀錄片 夢境

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