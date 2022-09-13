最強卡司LISA+ZENDAYA！全球首部頂級珠寶紀錄片上線
日前於多倫多國際影展首映的寶格麗頂級珠寶紀錄片《Inside the Dream身處夢境》，不但是全球首部講述頂級珠寶品牌的紀錄片，也是送給對珠寶有興趣的人們一張踏入寶格麗奇幻世界的入場券。從令人驚艷的絕美寶石到紅毯亮相的夢幻逸品、從美麗夢想到壯麗現實，本部紀錄片讓眾人得以一窺寶格麗在頂級珠寶設計過程的幕後秘辛，解密神秘的製作過程。
由Terminal 9 Studios出品、新銳導演Matthieu Menu執導的《Inside the Dream身處夢境》，也將自即日起於Prime Video串流平台上線。影片隨寶格麗珠寶創意總監Lucia Silvestri踏上珠寶創作之旅，一路從印度齋浦爾搜羅挑選寶石開始，到寶格麗羅馬總部構思創作、然後到寶格麗的頂級珠寶工坊見證珠寶的誕生；承襲寶格麗家族的專業技能與獨到見解、長年深耕珠寶領域的Lucia，也最終成功躋身在這個由男性主導的產業之中，展現女性堅毅美麗的果敢精神。
一件珠寶作品的誕生，終極目標就是為人所配戴。紀錄片也會聚了5位品牌摯友，從他們的角度述說珠寶的故事，包括美國女星Zendaya、義大利著名時尚部落客Chiara Ferragni、韓國女團 BLACKPINK成員LISA、超模Lily Aldridge以及現居美國的寶來塢女星Priyanka Chopra Jonas，分別來自不同的背景、擁有不同的故事和才華，透過親密、個人且鼓舞人心的連結，以及對美和精緻珠寶的熱愛齊聚一堂。
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