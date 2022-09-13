愛彼推「皇家橡樹」精裝大書 A13專賣店XXL尺寸搶先看
知識總能讓人看見完整的過去、或因此鑑往知來。瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）推出精裝大書《Royal Oak：From Iconoclast to Icon》（官方中譯：Royal Oak：顛覆傳統成規．締造時代傳奇），以品牌經典的「皇家橡樹」（Royal Oak）系列為主題，探討此一系列50年來歷久彌新的設計、工藝與文化精髓。
英文書名中的Iconoclast按劍橋辭典的解釋為「a person who strongly opposes generally accepted beliefs and traditions」，意指「反傳統信仰者」或「反傳統者」。而「皇家橡樹」系列在1972年推出時，透過八角形與精鋼，同時顛覆了形體設計與質材的兩項傳統，型塑出一只洋溢運動風格的高級表款，因此解釋了書名From Iconoclast to Icon的由來。
曾任《GQ》雜誌英國版副總編輯的記者Bill Prince擔任本書執筆 ，他除了重新爬梳歷史，並採訪多位在1972年後成年、可被視作「Royal Oak 皇家橡樹世代」的人物，包含網球天后Serena Williams、超模Elle Macpherson、傑出音樂人Mark Ronson與丹麥建築師Bjarke Ingels，透過人物專訪除了回顧自1972以降至今的全球文化背景，更嘗試捕捉其各自成就，以及與皇家橡樹的相似與共鳴之處。
《Royal Oak：From Iconoclast to Icon》將由歐美重量級出版社Assouline負責，合計296頁、總計400張圖片，尺寸為31乘39公分，訂價則為250美金不含運費，目前已可在Assouline官方網站上訂購。想瞭解本書更多？愛彼的遠東信義A13專賣店上將展示一本XXL的特製版本，書高100公分！迫不急待？先去專賣店試閱看看嘍！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言