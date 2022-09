愛彼推「皇家橡樹」精裝大書 A13專賣店XXL尺寸搶先看

知識總能讓人看見完整的過去、或因此鑑往知來。瑞士鐘表品牌愛彼(Audemars Piguet)推出精裝大書《Royal Oak:From Iconoclast to Icon》(官方中譯:Royal Oak:顛覆傳統成規.締造時代傳奇),以品牌經典的「皇家橡樹」(Royal Oak)系列為主題,探討此一系列50年來歷久彌新的設計、工藝與文化精髓。

英文書名中的Iconoclast按劍橋辭典的解釋為「a person who strongly opposes generally accepted beliefs and traditions」,意指「反傳統信仰者」或「反傳統者」。而「皇家橡樹」系列在1972年推出時,透過八角形與精鋼,同時顛覆了形體設計與質材的兩項傳統,型塑出一只洋溢運動風格的高級表款,因此解釋了書名From Iconoclast to Icon的由來。

曾任《GQ》雜誌英國版副總編輯的記者Bill Prince擔任本書執筆 ,他除了重新爬梳歷史,並採訪多位在1972年後成年、可被視作「Royal Oak 皇家橡樹世代」的人物,包含網球天后Serena Williams、超模Elle Macpherson、傑出音樂人Mark Ronson與丹麥建築師Bjarke Ingels,透過人物專訪除了回顧自1972以降至今的全球文化背景,更嘗試捕捉其各自成就,以及與皇家橡樹的相似與共鳴之處。