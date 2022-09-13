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愛彼推「皇家橡樹」精裝大書 A13專賣店XXL尺寸搶先看

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
愛彼（Audemars Piguet）與出版社Assouline合作，以品牌經典的「皇家橡樹」（Royal Oak）系列為主題，推出精裝大書《Royal Oak：From Iconoclast to Icon》。圖 / Audemars Piguet提供
愛彼（Audemars Piguet）與出版社Assouline合作，以品牌經典的「皇家橡樹」（Royal Oak）系列為主題，推出精裝大書《Royal Oak：From Iconoclast to Icon》。圖 / Audemars Piguet提供

知識總能讓人看見完整的過去、或因此鑑往知來。瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）推出精裝大書《Royal Oak：From Iconoclast to Icon》（官方中譯：Royal Oak：顛覆傳統成規．締造時代傳奇），以品牌經典的「皇家橡樹」（Royal Oak）系列為主題，探討此一系列50年來歷久彌新的設計、工藝與文化精髓。

英文書名中的Iconoclast按劍橋辭典的解釋為「a person who strongly opposes generally accepted beliefs and traditions」，意指「反傳統信仰者」或「反傳統者」。而「皇家橡樹」系列在1972年推出時，透過八角形與精鋼，同時顛覆了形體設計與質材的兩項傳統，型塑出一只洋溢運動風格的高級表款，因此解釋了書名From Iconoclast to Icon的由來。

曾任《GQ》雜誌英國版副總編輯的記者Bill Prince擔任本書執筆 ，他除了重新爬梳歷史，並採訪多位在1972年後成年、可被視作「Royal Oak 皇家橡樹世代」的人物，包含網球天后Serena Williams、超模Elle Macpherson、傑出音樂人Mark Ronson與丹麥建築師Bjarke Ingels，透過人物專訪除了回顧自1972以降至今的全球文化背景，更嘗試捕捉其各自成就，以及與皇家橡樹的相似與共鳴之處。

《Royal Oak：From Iconoclast to Icon》將由歐美重量級出版社Assouline負責，合計296頁、總計400張圖片，尺寸為31乘39公分，訂價則為250美金不含運費，目前已可在Assouline官方網站上訂購。想瞭解本書更多？愛彼的遠東信義A13專賣店上將展示一本XXL的特製版本，書高100公分！迫不急待？先去專賣店試閱看看嘍！

想瞭解本書更多？愛彼的遠東信義A13專賣店上將展示一本XXL的特製版本，書高100公分，可搶先試閱。圖 / Audemars Piguet提供
想瞭解本書更多？愛彼的遠東信義A13專賣店上將展示一本XXL的特製版本，書高100公分，可搶先試閱。圖 / Audemars Piguet提供
皇家橡樹」系列在1972年推出時，透過八角形與精鋼，同時顛覆了形體設計與質材的兩項傳統，型塑出一只洋溢運動風格的高級表款，因此解釋了書名From Iconoclast to Icon的由來。圖 / Audemars Piguet提供
皇家橡樹」系列在1972年推出時，透過八角形與精鋼，同時顛覆了形體設計與質材的兩項傳統，型塑出一只洋溢運動風格的高級表款，因此解釋了書名From Iconoclast to Icon的由來。圖 / Audemars Piguet提供
31乘39公分的大開本尺寸，將讓欣賞總計400張精美圖片，成為一次賞心悅目的閱讀體驗。圖 / Audemars Piguet提供
31乘39公分的大開本尺寸，將讓欣賞總計400張精美圖片，成為一次賞心悅目的閱讀體驗。圖 / Audemars Piguet提供

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