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漢堡王「起司牛脆雞堡」限時登場！一次享牛肉＋脆雞
「漢堡王」主打高cp值的「King Deals超省餐」系列，自即日起至10月31日期間，限時推出新品「荒野小怪獸起司牛脆雞堡」，一次就能享受到牛雞雙拼的雙重美味。另外漢堡王也再推出「King Deals超省自由配」個人獨享豪華餐4件組，組合優惠價159元。
本次新推出的「荒野小怪獸起司牛脆雞堡」，使用火烤牛肉排與脆雞的組合，再搭配黃金起士醬與BBQ醬，還有生菜與美式起士片，藉由多重滋味組合，滿足肉食系的吃肉慾望。單點109元，加價20元可升級套餐，包含小份薯條、中杯百事可樂。
漢堡王再推「King Deals超省自由配」個人獨享豪華餐4件組，任選1款指定漢堡（花生香菜刈包烤牛堡、法式第戎烤牛堡、小華堡、辣味小華堡、小怪獸香豬脆雞堡、花生培根脆雞堡、華鱈魚堡、雙起士牛肉堡）、2款點心（雞塊4塊、BK雞翅1對、蘋果派1個、中份辣薯球、中份洋蔥圈、中份薯條）及1杯飲料（小杯百事可樂、小杯綠茶、冰淇淋、小杯研磨咖啡），組合價優惠價159元。另外漢堡王日前推出的「花生香菜刈包烤牛堡」、「辣味花生香菜雙豬扒堡」，僅限時販售至9月22日。
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