還沒看的把握最後機會！「吉卜力動畫大師─高畑勲展」本月底閉展

今夏最受好評的「吉卜力動畫大師-高畑勲展」歷時兩個多月的展出進入閉展倒數，展期至9月25日，中秋三天連假即湧入大批人潮前來觀展。展覽結束後所有手稿、筆記等展件將全數返回日本，主辦單位聯合數位文創呼籲民眾把握最後展出時間，如此國際級大展排除了疫情的萬難跨海來台，千萬不要錯過走進兒時動畫回憶的機會！

聯合數位文創表示，身為吉卜力工作室三巨頭之一的高畑勲導演，在台灣觀眾的心目中相較於宮崎駿比較陌生，但他的許多作品雋永人心，是許多人童年看過動畫後難忘的回憶，像是曾在三台播出的「小天使」(時譯：阿爾卑斯山的少女小天使)、「螢火蟲之墓」以及改編自日本古典文學的「輝耀姬物語」等，吸引許多日本動畫迷前來展覽朝聖經典動畫。高畑勲導演作品以細膩、寫實為其特色，從動畫初期的企劃、手稿、賽璐璐片都看的出認真的創作精神，而這些在展場內都看的到，像是在電腦科技不是那麼發達年代，高畑勲手稿繪製動畫每個角色表情、聲音的時間軸，就讓人驚艷與佩服！

「吉卜力動畫大師─高畑勲展」展期至9月25日，錯過就必須飛到日本才看的到。圖 / 聯合數位文創 提供

展覽共有五大展區，超過2000件以上的展件呈現高畑勲導演這一生最完整的動畫作品，以及如何改變日本的動畫樣貌並發揮影響力，讓觀展民眾能逐一透析大師的內心，首度公開的動畫創作筆記，更讓人了解他對作品的執著與堅持。