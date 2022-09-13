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全球首富次子親送珠寶！BLACKPINK ROSÉ愛犬沾光賣萌

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSÉ 搶先配戴Tiffany LOCK系列 。圖／摘自藝人IG
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSÉ 搶先配戴Tiffany LOCK系列 。圖／摘自藝人IG

自從LVMH集團二公子Alexandre Arnault接手擔任美國珠寶品牌Tiffany & Co.的行銷暨執行副總裁之後，這個來自紐約的珠寶品牌就但膽活潑地簽下更多年輕世代的代言人，商品的設計也大刀闊斧地推陳出新，展現有別以往的強大時尚活力。

Tiffany & Co.全球品牌代言人、當紅女團BLACKPINK的成員ROSÉ，日前在個人社群分享與愛犬Hank的可愛合照，照片中她配戴了由Tiffany & Co.品牌行銷暨執行副總裁Alexandre Arnault送上品牌最新Tiffany Lock系列手鐲，搭配Tiffany Schlumberger®系列sixteen stone鑲鑽戒指，而她的可愛的愛犬Hank，也與主人一樣Tiffany上身，頸間配戴一條經典Tiffany知更鳥藍色的皮革寵物項圈，模樣超萌，相信帶貨力絕對不在ROSÉ之下。

Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSÉ 搶先配戴Tiffany LOCK系列 。圖／摘自藝人IG
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSÉ 搶先配戴Tiffany LOCK系列 。圖／摘自藝人IG
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSÉ 搶先配戴Tiffany LOCK系列 。圖／摘自藝人IG
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSÉ 搶先配戴Tiffany LOCK系列 。圖／摘自藝人IG
Tiffany骨瓷寵物零食罐，8,500元；骨瓷寵物碗，價格店洽；皮革寵物項圈，15,500元；不鏽鋼骨頭造型吊飾，價格店洽。圖／Tiffany提供
Tiffany骨瓷寵物零食罐，8,500元；骨瓷寵物碗，價格店洽；皮革寵物項圈，15,500元；不鏽鋼骨頭造型吊飾，價格店洽。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSÉ 搶先配戴Tiffany LOCK系列 。圖／摘自藝人IG
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSÉ 搶先配戴Tiffany LOCK系列 。圖／摘自藝人IG
Tiffany Lock 18K白金與黃金鑲鑽手鐲，38萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金與黃金鑲鑽手鐲，38萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger®sixteen stone鑲鑽戒指，38萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger®sixteen stone鑲鑽戒指，38萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金與黃金鑲鑽手鐲，38萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金與黃金鑲鑽手鐲，38萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSÉ 搶先配戴Tiffany LOCK系列 。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSÉ 搶先配戴Tiffany LOCK系列 。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSÉ 搶先配戴Tiffany LOCK系列 。圖／摘自藝人IG
Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSÉ 搶先配戴Tiffany LOCK系列 。圖／摘自藝人IG

Tiffany 品牌 珠寶

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