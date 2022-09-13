聽新聞
test
0:00 / 0:00
全球首富次子親送珠寶！BLACKPINK ROSÉ愛犬沾光賣萌
自從LVMH集團二公子Alexandre Arnault接手擔任美國珠寶品牌Tiffany & Co.的行銷暨執行副總裁之後，這個來自紐約的珠寶品牌就但膽活潑地簽下更多年輕世代的代言人，商品的設計也大刀闊斧地推陳出新，展現有別以往的強大時尚活力。
Tiffany & Co.全球品牌代言人、當紅女團BLACKPINK的成員ROSÉ，日前在個人社群分享與愛犬Hank的可愛合照，照片中她配戴了由Tiffany & Co.品牌行銷暨執行副總裁Alexandre Arnault送上品牌最新Tiffany Lock系列手鐲，搭配Tiffany Schlumberger®系列sixteen stone鑲鑽戒指，而她的可愛的愛犬Hank，也與主人一樣Tiffany上身，頸間配戴一條經典Tiffany知更鳥藍色的皮革寵物項圈，模樣超萌，相信帶貨力絕對不在ROSÉ之下。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言