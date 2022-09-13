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主廚出走！君尹9月底起暫停業 預計11月左右重回市場
主打現代歐陸料理的CIMES君尹現代歐陸餐廳，今年7月23日才正式開幕，不料營運不滿兩個月，擔任行政總主廚的前三二行館名廚陳溫仁（Jimmy）已確定於9月19日提前解約，餐廳將於9月底暫停營運一個月，預計11月左右以全新風貌重新回歸市場。
CIMES君尹是豐麗保集團旗下繼「老爺．小花園」、「玖尹中餐廳」後，所開設的第三家餐廳，取「CIMES」在法文中「頂峰」的意涵，僅有17席座位，打造彷如歐洲高原的隱密洞穴與開放式廚房，號稱是全台灣第一家「實驗室廚房」。光是廚房裡的「奈米分離機」、「超高速離心機」、「超音波震盪機」、「真空冷凍乾燥機」以及「減壓濃縮機」等高階儀器，就花了新台幣300多萬元，加上裝潢、設備等硬體成本，大約投入2000萬元重金打造。
不過由於雙方對於未來餐飲走向與表現方式的看法有所歧異，自8月中旬起就積極溝通，但由於未能順利建立共識，才遺憾地決定中止合作。陳溫仁由於日前遭逢車禍意外受傷，無法至餐廳工作，所以即日起已不會在CIMES君尹看到他的身影。
豐麗保集團表示，針對已經訂位的顧客，餐廳會一一致電說明現況，「如果客人還是願意前來，我們仍舊會提供最好的餐飲服務；若是客人希望取消預約，我們也完全接受。」
豐麗保集團指出：「CIMES君尹會正常營運至9月底，接著會暫時停業，進入大約一個月的調整期，希望在11月左右再回來跟大家見面。」該集團也同時表達對陳溫仁主廚的感謝：「謝謝主廚這段時間的投入跟付出，我們也祝福主廚未來有更好的發展。」
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