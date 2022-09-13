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大江購物中心周慶月底開跑 二館2025年將開幕

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

中秋連假過後，緊接著就是百貨零售業下半年的重頭戲-周年慶，桃園的大江購物中心將於9月30日至10月30日舉辦周年慶促銷活動，推出消費滿額贈送電子現金券回饋好禮，包括全館指定店櫃消費滿5000元送400元、化妝品消費滿3000元送300元、UNIQLO消費滿3000元送200元等超值優惠。

大江表示，趕在週慶購物旺季前積極進行館內品牌調整作業，統計全館調整店櫃為37家、總面積超過千坪，有北台灣唯一的三星全品體驗館、全台最大旗艦店-未來實驗室及動漫遊戲專區等接力開幕，11月重磅登場的是桃園首家「檀島香港茶餐廳」及點點心，二家港式餐廳齊發有助於拉抬商場買氣。

大江購物中心副總經理何旭魁表示，自暑假以來館內用餐及看電影的人潮大增，同時帶動服飾零售店櫃的提袋率，今年1至8月營業額及成交筆數較去年同期皆有雙位數成長率，特別是暑假期間7、8月業績較去年衝出高成長72%；與2020年相比之下。

何旭魁也說，儘管今年少了當年振興三倍券的加持，大江業績表現也有10%的微幅成長，只要今年廠商的貨源能夠供應充足，相當樂觀看待9月30日預購及周年慶至年底的整體買氣。

何旭魁表示，近期在大江官方粉專發佈「檀島香港茶餐廳」訊息即引起網友熱烈討論，也顯示獨家餐飲品牌在百貨商場發揮跨年齡客層的聚客魅力，目前大江營運團隊正積極籌備大江二館「MetroWalk+」的招商工作，預計在2025年第三季期間開幕。

餐廳 周年慶

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