好消息！ 9/14起台人到日本可申請電子簽 估10月再放寬

日本近期逐漸鬆綁各項邊境管制措施，日本台灣交流協會昨發布最新消息指出，日本時間9月14日12:00（台灣時間上午11:00）起，開始試行台灣民眾網上簽證申請及電子簽證簽發。

對此，創新旅行社董事長李奇嶽表示，現在要到日本都得先到交流協會預約面試，但隨著申請的人愈來愈多，外館人力不堪負荷，現在預約都已經預約到11月上旬去了，整個簽證申請情況塞車非常嚴重，所以日方決定簡化簽證申請程序，改成網上申請，一方面節省人力，另一方面也方便想去日本的民眾，對我們是好事。

李奇嶽表示，交流協會也鼓勵已經預約面試的民眾，改成網上申請，因為外館人力真的不夠。

不過李奇嶽也說，隨著疫情趨緩，以自家旅行社來說，大概每天有1、20張的受付濟證申請，目前航空公司也都在增班，很多旅行社甚至也在談包機，因此如果每周入境限額還是沒有放寬的話，最終還是會面臨到量能的問題，預估最快11、12月有機會再進一步開放。

旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧則是在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉絲團上表示，之前和大家分析，目前去日本觀光的一個大阻礙是簽證申請困難。現在打開了一個障礙，從9月14日中午11點起，台灣人可以線上申請電子簽證了。

林氏璧表示，申請對象是居住在台灣，國籍為台灣者。若是以商務，探親或觀光等短期停留（短期滞在）要入境日本的場合，可以在Japan eVISA網站線上申請簽證，發行電子簽證。

不過林氏璧也提到，目前規定須要有日本的受入責任者（企業，學校或團體等）幫你在入國者健康確認中心（ERFS）申請，拿到受付濟証的這件事情是沒有改變的。就是還是要找到一個旅行社或是日本公司負責你在日本若染疫後的後續安排。

林氏璧說，目前到交流協會申請的預約還是很擁塞，鼓勵大家使用線上申請。已經預約好的可以改為線上申請，如果是預約高雄事務所者，請寫電子郵件取消（標題註明要取消預約）。若是台北事務所，則不需要取消。若沒有特別問題，從申請隔天開始五個工作天，可以發行電子簽證。但如果對申請內容有疑義，或人數太多等等，則可能需要更多天。不過費用需要到交流協會窗口以現金支付。審查完後會有電子郵件通知，收到後再去繳費。

林氏璧說，本次僅限短期停留90天內的單次簽證。如果欲申請多次簽證（9月7日起開放可申請），仍須預約現場辦理，無法線上申請。