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追咖族必收！嚴選南北六間「職人咖啡廳」 每一杯都能喝出獨特風味

聯合新聞網／ MENU美食誌

台北、高雄的追咖族請收下，必訪的咖啡廳都在這裡！

二木咖啡 FUTAGI COFFEE ROASTER

高雄市/三民區

隱身於高醫美食商圈巷內，是一家充滿日式氛圍且不限時的質感咖啡廳，店內所有咖啡豆都是老闆自己烘焙製成。（MENU美食誌yc美食日誌提供）

咖啡足矣

高雄市/新興區

位於高雄信義國小站後方，由年輕夫婦所創立的咖啡廳，店內販售虹吸式咖啡、義式咖啡等各種品項，外酥內軟的肉桂捲也是必點之一！（MENU美食誌angela愛到處吃喝提供）

Simple Kaffa Flagship 興波咖啡旗艦店

台北市/中正區

供應的手沖咖啡主要分成淺焙、中焙和深焙等3款，也有義式咖啡、創意特調咖啡和非咖啡類的飲品。（MENU美食誌地方恰北北媽媽😂提供）

GaBee.咖啡店

台北市/松山區

必喝創意咖啡啡你莫薯，選用台灣在地的地瓜，作為這杯創意咖啡的精髓，透過不同的喝法，可以喝到３種不同層次的新奇感受。（MENU美食誌玉晴提供）

瑰夏咖啡 UNC COFFEE永春店

台北市/信義區

店內主打單品咖啡一共分成６種價位，其中有許多特別的產區，是在其他咖啡廳找不太到的，馬拉威密蘇庫山脈藝伎帶有濃郁紅酒香氣、深色莓果調和葡萄，層次豐富。（MENU美食誌瑰夏咖啡提供）

菁咖啡 coffee drink 美術店

高雄市/鼓山區

店內的烘豆師具有國際CQI咖啡品質鑑定師證書資格，嚴選世界各地高品質咖啡豆，淬鍊出每一杯獨具風味的精品咖啡，此外店內也有提供多款餐點。（MENU美食誌享受吃喫 提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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