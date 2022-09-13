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追咖族必收！嚴選南北六間「職人咖啡廳」 每一杯都能喝出獨特風味
台北、高雄的追咖族請收下，必訪的咖啡廳都在這裡！
高雄市/三民區
yc美食日誌提供）
高雄市/新興區
位於高雄信義國小站後方，由年輕夫婦所創立的咖啡廳，店內販售虹吸式咖啡、義式咖啡等各種品項，外酥內軟的肉桂捲也是必點之一！（MENU美食誌angela愛到處吃喝提供）
台北市/中正區
地方恰北北媽媽😂提供）
台北市/松山區
必喝創意咖啡啡你莫薯，選用台灣在地的地瓜，作為這杯創意咖啡的精髓，透過不同的喝法，可以喝到３種不同層次的新奇感受。（MENU美食誌玉晴提供）
台北市/信義區
店內主打單品咖啡一共分成６種價位，其中有許多特別的產區，是在其他咖啡廳找不太到的，馬拉威密蘇庫山脈藝伎帶有濃郁紅酒香氣、深色莓果調和葡萄，層次豐富。（MENU美食誌瑰夏咖啡提供）
高雄市/鼓山區
享受吃喫 提供）
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