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2022美食評鑑！吃完必比登美食推薦後 不妨來試試米其林一星的優質美味
代表優質烹調，不妨一試的米其林一星，絕對是質感美食的入門款！
台北市/大安區
連續四年的米其林指南一星推薦，店內消費採預約制無菜單料理，以生食及手握壽司為主，餐期間會穿插兩至三道割烹料理。（MENU美食誌Pete提供）
台中市/西區
台中唯一兩年獲得米其林一星獎項的和牛燒肉餐廳，沒辦法透過電話或是FB預約，只能透過網路訂位網頁做預約的動作，而且每天12AM開放預約，想要吃手速必須要快！（MENU美食誌Jerry家輝提供）
台北市/大安區
levialiu提供）
台中市/北區
在2021、2022連二年榮獲「台中米其林一星餐廳」的肯定，同時2021年也獲得「米其林年輕主廚大獎」，大約一季會換一次菜單，價格可能會因為食材或是特色不同有所更改。（MENU美食誌🍄🍄姑姑咕咕叫🎊🎉提供）
台北市/大安區
傳承起源杭州的香港天香樓，堅守杭州老菜的風華韻味，同時依循杭饌本質文化，呈現杭州料理多樣面貌，結合歌頌當地飲食餐宴的詩詞描繪，展現人文情懷。（MENU美食誌Simon老饕提供）
台北市/大安區
Seven C Tsai 提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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