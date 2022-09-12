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LINE Bank 9月推薦禮再加碼 送百元再抽iPhone 14 Pro

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE Bank宣布9月推薦好友到LINE Bank開戶，加碼抽iPhone 14 Pro。圖／LINE Bank提供
LINE Bank宣布9月推薦好友到LINE Bank開戶，加碼抽iPhone 14 Pro。圖／LINE Bank提供

iPhone 14系列本週五起正式開賣，還在猶豫、還沒預約好的民眾，可能要面對近2個月的耐心等待。純網銀LINE Bank為了鼓勵更多民眾開戶，特別宣布9月底前除了在「推薦友禮」推薦人活動獎勵LINE POINTS 100點之外，再加碼讓推薦人、被推薦人都有機會抽iPhone 14 Pro，推薦人更能再拿現金100元，不管是推薦、被推薦都能享好康。

已經開戶的推薦人只要透過LINE Bank好友邀請連結，揪好友來LINE Bank開戶並且綁定LINE帳號，每1位好友成功完成流程，推薦人就能獲得LINE POINTS 100點，及9月特別加碼的現金100元。因為點數和現金的獎勵都沒有上限，邀請的好友越多，獎勵就會一直向上疊加，而推薦人和自己的好友，更可各獲得1次iPhone 14 Pro抽獎機會，得獎名單於10月31日前抽出。開戶存錢享優惠還可以抽iPhone，一舉多得實在是太吸引人了。

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