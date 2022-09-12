LINE Bank 9月推薦禮再加碼 送百元再抽iPhone 14 Pro

iPhone 14系列本週五起正式開賣，還在猶豫、還沒預約好的民眾，可能要面對近2個月的耐心等待。純網銀LINE Bank為了鼓勵更多民眾開戶，特別宣布9月底前除了在「推薦友禮」推薦人活動獎勵LINE POINTS 100點之外，再加碼讓推薦人、被推薦人都有機會抽iPhone 14 Pro，推薦人更能再拿現金100元，不管是推薦、被推薦都能享好康。

已經開戶的推薦人只要透過LINE Bank好友邀請連結，揪好友來LINE Bank開戶並且綁定LINE帳號，每1位好友成功完成流程，推薦人就能獲得LINE POINTS 100點，及9月特別加碼的現金100元。因為點數和現金的獎勵都沒有上限，邀請的好友越多，獎勵就會一直向上疊加，而推薦人和自己的好友，更可各獲得1次iPhone 14 Pro抽獎機會，得獎名單於10月31日前抽出。開戶存錢享優惠還可以抽iPhone，一舉多得實在是太吸引人了。