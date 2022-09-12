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6.7億皇室級收藏！史上最純淨豔彩粉鑽 將登蘇富比秋拍

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
重11.15克拉的「威廉姆森粉紅之星」預料成交額逾1.7億港元。圖／蘇富比提供
重11.15克拉的「威廉姆森粉紅之星」預料成交額逾1.7億港元。圖／蘇富比提供

重11.15克拉的「威廉姆森粉紅之星」（The Williamson Pink Star），是世界上最純淨、色彩飽和度最高的粉紅鑽石之一，將於香港蘇富比（Sotheby's）秋拍中，以單一拍品專場形式於10月5日上拍，預計成交價格將超過6.7億元台幣（1.7億港元），並於拍前舉辦全球巡展，於9月16日起至18日於台北、9月21日至22日於台中展出。

「威廉姆森粉紅之星」為拍賣史上第二最大的内部無瑕艷彩粉紅鑽，僅次於2017年4月於香港蘇富比以5.53億港元破紀錄成交的 59.60 克拉橢圓形切割鑽石「周大福粉紅之星」（CTF Pink Star），是鑽石及珠寶之世界拍賣紀錄。在最主要的粉鑽礦場阿蓋爾礦（Argyle Mine）近年正式關閉後，粉鑽的市價就扶搖直上，「威廉姆森粉紅之星」，預料成交額逾1.7億港元，極有可能刷新艷彩粉紅鑽石每克拉成交額。

這枚枕形切割的鑽石命名來自兩大傳奇粉鑽：一為「周大福粉紅之星」，二則是屬於日前過世的英女王伊麗莎白二世的 「威廉姆森粉紅鑽」。「威廉姆森粉紅鑽」為一枚23.60克拉的明亮式切割鑽石，於1947年由加拿大地質學家John Thorburn Williamson博士贈予英女王伊麗莎白二世作為結婚禮物，而此鑽的開採地位於坦桑尼亞慕瓦都伊的威廉姆森礦，當時屬Williamson博士所有。英女王的「威廉姆森粉紅鑽」鑽石原石重達54.50克拉，厚切割為重達23.60克拉圓形明亮式切割鑽石，並由卡地亞設計成為一枚胸針。

此次上拍的「威廉姆森粉紅之星」的原石重32克拉，產自坦桑尼亞威廉姆森礦，不但是世界上最古老的鑽石礦之一，更以生產頂級的「泡泡糖」（bubble gum）粉紅鑽而聞名。在GIA 鑒定的鑽石中，只有不到3%的鑽石被歸類為彩鑽，而其中不到5%被定義為以粉紅為主色。而色彩濃郁度能達「艷彩粉紅」（Fancy Vivid Pink）等級、重逾10克拉的艷彩粉紅鑽石分相當珍罕。「威廉姆森粉紅之星」不但在成色及淨度均獲最高等級，更被歸類為純淨度最高的「Type IIa」鑽石。

「威廉姆森粉紅之星」將於10月5日於相鋼蘇富比秋拍系列中以單一拍品專場形式上拍。圖／蘇富比提供
「威廉姆森粉紅之星」將於10月5日於相鋼蘇富比秋拍系列中以單一拍品專場形式上拍。圖／蘇富比提供
「威廉姆森粉紅之星」兩側鑲有梯形切割鑽石，以明亮式切割鑽石作點綴及18k白金鑲嵌，預計成交價格將超過1.7億港元。圖／蘇富比提供
「威廉姆森粉紅之星」兩側鑲有梯形切割鑽石，以明亮式切割鑽石作點綴及18k白金鑲嵌，預計成交價格將超過1.7億港元。圖／蘇富比提供

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