一身紅登紅毯是禁忌？盤點史上最顛覆的2022威尼斯影展
第79屆威尼斯國際影展於上週末圓滿落幕，回顧本屆影展紅毯，從第一天開始，許多重量級的時尚巨星都選擇了莊重但又出人意表的禮服和珠寶，為向來較為文藝氣息的水都紅毯增添可看性和話題。
以往和紅毯同色系的紅色禮服，過往被認為拍照起來會有跟背景融成一片的錯覺、無法彰顯造型，是一大禁忌。不過今年在威尼斯，紅色卻是紅毯最重要的色彩。在開幕典禮上，法國傳奇女演員凱撒琳丹尼芙（Catherine Deneuve）就以一身剪裁簡約合宜的鮮紅Saint Laurent洋裝，搭配卡地亞的黃金老虎造型雙頭手環和耳環，人氣 Youtuber艾瑪張伯倫（Emma Chamberlain）也則是以鮮紅骨董Valentino單肩抓皺禮服搭配卡地亞的骨董金質珠寶亮相，演繹出不同世代的「紅金配」之美；而美女鋼琴家卡蒂雅布尼亞季什維利（Khatia Buniatishvili）則大膽以藍綠色調的卡地亞Cactus de Cartier，襯托性感的漆亮皮材質紅色洋裝。
電影《BONES AND ALL》電影首映紅毯上，「甜茶」提摩西夏勒梅（ Timothée Chalamet）以一席Haider Ackerman紅色背部全裸的男性禮服配卡地亞珠寶驚艷驚全球，西班牙女星羅西歐穆尼奧斯莫拉萊斯（Rocio Morales）則穿上Alberta Ferrati開到腰部的大深V鮮紅色禮服配襯卡地亞白鑽珠寶，優雅又有氣勢。
好萊塢演員雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）出席《Master Gardener》首映紅毯時也換上了一身紅色的Valentino連身褲裝，展現鮮明個性。同樣是Valentino，Venessa Kirby則選擇了綴滿立體花朵的兩件式禮服，搭配卡地亞珠寶，展現浪漫女人味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言