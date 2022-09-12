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一身紅登紅毯是禁忌？盤點史上最顛覆的2022威尼斯影展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
演員雪歌妮薇佛穿Valentino出席威尼斯影展。圖／VALENTINO提供
演員雪歌妮薇佛穿Valentino出席威尼斯影展。圖／VALENTINO提供

第79屆威尼斯國際影展於上週末圓滿落幕，回顧本屆影展紅毯，從第一天開始，許多重量級的時尚巨星都選擇了莊重但又出人意表的禮服和珠寶，為向來較為文藝氣息的水都紅毯增添可看性和話題。

以往和紅毯同色系的紅色禮服，過往被認為拍照起來會有跟背景融成一片的錯覺、無法彰顯造型，是一大禁忌。不過今年在威尼斯，紅色卻是紅毯最重要的色彩。在開幕典禮上，法國傳奇女演員凱撒琳丹尼芙（Catherine Deneuve）就以一身剪裁簡約合宜的鮮紅Saint Laurent洋裝，搭配卡地亞的黃金老虎造型雙頭手環和耳環，人氣 Youtuber艾瑪張伯倫（Emma Chamberlain）也則是以鮮紅骨董Valentino單肩抓皺禮服搭配卡地亞的骨董金質珠寶亮相，演繹出不同世代的「紅金配」之美；而美女鋼琴家卡蒂雅布尼亞季什維利（Khatia Buniatishvili）則大膽以藍綠色調的卡地亞Cactus de Cartier，襯托性感的漆亮皮材質紅色洋裝。

電影《BONES AND ALL》電影首映紅毯上，「甜茶」提摩西夏勒梅（ Timothée Chalamet）以一席Haider Ackerman紅色背部全裸的男性禮服配卡地亞珠寶驚艷驚全球，西班牙女星羅西歐穆尼奧斯莫拉萊斯（Rocio Morales）則穿上Alberta Ferrati開到腰部的大深V鮮紅色禮服配襯卡地亞白鑽珠寶，優雅又有氣勢。

好萊塢演員雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）出席《Master Gardener》首映紅毯時也換上了一身紅色的Valentino連身褲裝，展現鮮明個性。同樣是Valentino，Venessa Kirby則選擇了綴滿立體花朵的兩件式禮服，搭配卡地亞珠寶，展現浪漫女人味。

Catherine Deneuve配戴卡地亞珠寶出席第79屆威尼斯影展開幕典禮。圖／卡地亞提供
Catherine Deneuve配戴卡地亞珠寶出席第79屆威尼斯影展開幕典禮。圖／卡地亞提供
「甜茶」提摩西夏勒梅穿Haider Ackermann紅色露背禮服配卡地亞珠寶登上威尼斯紅毯。圖／摘自藝人IG
「甜茶」提摩西夏勒梅穿Haider Ackermann紅色露背禮服配卡地亞珠寶登上威尼斯紅毯。圖／摘自藝人IG
凱薩琳丹尼芙配戴的卡地亞典藏系列Voluptueuse耳環，玫瑰K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
凱薩琳丹尼芙配戴的卡地亞典藏系列Voluptueuse耳環，玫瑰K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
西班牙女星羅西歐穆尼奧斯莫拉萊斯穿Alberta Ferrati配襯卡地亞白鑽珠寶。圖／摘自藝人IG
西班牙女星羅西歐穆尼奧斯莫拉萊斯穿Alberta Ferrati配襯卡地亞白鑽珠寶。圖／摘自藝人IG
「甜茶」提摩西夏勒梅穿Haider Ackermann紅色露背禮服配卡地亞珠寶登上威尼斯紅毯。圖／摘自藝人IG
「甜茶」提摩西夏勒梅穿Haider Ackermann紅色露背禮服配卡地亞珠寶登上威尼斯紅毯。圖／摘自藝人IG
Khatia Buniatishvili出席第79屆威尼斯影展開幕典禮配戴的卡地亞Cactus de Cartier項鍊。圖／卡地亞提供
Khatia Buniatishvili出席第79屆威尼斯影展開幕典禮配戴的卡地亞Cactus de Cartier項鍊。圖／卡地亞提供
Rocio Morales配戴的卡地亞頂級珠寶系列白K金鑲鑽手環。圖／卡地亞提供
Rocio Morales配戴的卡地亞頂級珠寶系列白K金鑲鑽手環。圖／卡地亞提供
演員雪歌妮薇佛穿Valentino出席第79屆威尼斯影展。圖／VALENTINO提供
演員雪歌妮薇佛穿Valentino出席第79屆威尼斯影展。圖／VALENTINO提供
Emma Chamberlain配戴卡地亞珠寶出席第79屆威尼斯影展開幕典禮。圖／卡地亞提供
Emma Chamberlain配戴卡地亞珠寶出席第79屆威尼斯影展開幕典禮。圖／卡地亞提供
提摩西夏勒梅配戴的卡地亞骨董典藏系列戒指。圖／卡地亞提供
提摩西夏勒梅配戴的卡地亞骨董典藏系列戒指。圖／卡地亞提供
Emma Chamberlain配戴卡地亞珠寶出席第79屆威尼斯影展開幕典禮。圖／卡地亞提供
Emma Chamberlain配戴卡地亞珠寶出席第79屆威尼斯影展開幕典禮。圖／卡地亞提供
Khatia Buniatishvili配戴卡地亞珠寶出席第79屆威尼斯影展開幕典禮。圖／卡地亞提供
Khatia Buniatishvili配戴卡地亞珠寶出席第79屆威尼斯影展開幕典禮。圖／卡地亞提供
Venessa Kirby穿Valentino配戴卡地亞珠寶出席第79屆威尼斯影展。圖／摘自藝人IG
Venessa Kirby穿Valentino配戴卡地亞珠寶出席第79屆威尼斯影展。圖／摘自藝人IG
Rocio Morales配戴的卡地亞頂級珠寶系列鉑金鑽石耳環。圖／卡地亞提供
Rocio Morales配戴的卡地亞頂級珠寶系列鉑金鑽石耳環。圖／卡地亞提供
Khatia Buniatishvili出席第79屆威尼斯影展開幕典禮配戴的卡地亞Cactus de Cartier手環。圖／卡地亞提供
Khatia Buniatishvili出席第79屆威尼斯影展開幕典禮配戴的卡地亞Cactus de Cartier手環。圖／卡地亞提供
提摩西夏勒梅配戴的卡地亞骨董典藏系列鑽石胸針。圖／卡地亞提供
提摩西夏勒梅配戴的卡地亞骨董典藏系列鑽石胸針。圖／卡地亞提供

珠寶 威尼斯 電影

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