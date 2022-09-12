一身紅登紅毯是禁忌？盤點史上最顛覆的2022威尼斯影展

第79屆威尼斯國際影展於上週末圓滿落幕，回顧本屆影展紅毯，從第一天開始，許多重量級的時尚巨星都選擇了莊重但又出人意表的禮服和珠寶，為向來較為文藝氣息的水都紅毯增添可看性和話題。

以往和紅毯同色系的紅色禮服，過往被認為拍照起來會有跟背景融成一片的錯覺、無法彰顯造型，是一大禁忌。不過今年在威尼斯，紅色卻是紅毯最重要的色彩。在開幕典禮上，法國傳奇女演員凱撒琳丹尼芙（Catherine Deneuve）就以一身剪裁簡約合宜的鮮紅Saint Laurent洋裝，搭配卡地亞的黃金老虎造型雙頭手環和耳環，人氣 Youtuber艾瑪張伯倫（Emma Chamberlain）也則是以鮮紅骨董Valentino單肩抓皺禮服搭配卡地亞的骨董金質珠寶亮相，演繹出不同世代的「紅金配」之美；而美女鋼琴家卡蒂雅布尼亞季什維利（Khatia Buniatishvili）則大膽以藍綠色調的卡地亞Cactus de Cartier，襯托性感的漆亮皮材質紅色洋裝。

電影《BONES AND ALL》電影首映紅毯上，「甜茶」提摩西夏勒梅（ Timothée Chalamet）以一席Haider Ackerman紅色背部全裸的男性禮服配卡地亞珠寶驚艷驚全球，西班牙女星羅西歐穆尼奧斯莫拉萊斯（Rocio Morales）則穿上Alberta Ferrati開到腰部的大深V鮮紅色禮服配襯卡地亞白鑽珠寶，優雅又有氣勢。