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麥卡倫年度品牌代表作「Classic Cut經典復刻2022」 探索極致風味

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
麥卡倫「Classic Cut經典復刻2022」9月在台灣與全球主要市場同步上市。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「Classic Cut經典復刻2022」9月在台灣與全球主要市場同步上市。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫Classic Cut經典復刻系列的第六個酒款——「Classic Cut經典復刻2022」，今年9月在台灣與全球主要市場同步上市。新酒款結合美國波本橡木桶與初次美國橡木雪莉桶的甜美香氣，搭配歐洲橡木雪莉桶的辛香，融合為富含熱帶氣息的葡萄柚風味，完美展現麥卡倫釀酒師Steven Bremner對勾兌工藝的純熟，讓絕妙的品酩體驗進入新的里程碑。

傳承兩百年時光的麥卡倫從不懈怠，從骨子裡不斷追求「探索極致風味（An Exquisite Exploration Of Flavor）」已成為品牌精神，致力於帶來更飽滿、風味濃郁的威士忌品酩體驗。

從2017年開始，麥卡倫「Classic Cut經典復刻」系列正式啟航，遵循最高品質「橡木桶政策」，透過年度釀酒師的不同嗅覺與味蕾，讓釀酒師盡情揮灑對原酒的風味記憶，從數十萬顆橡木桶中找到最佳桶況原液進行勾兌，孕育出風格各異卻同樣令人驚艷的威士忌，豐富了每個年度的記憶。

麥卡倫將每一款酒視為工藝品，「Classic Cut 經典復刻2022」將此精神發揮到極致，嚴選各具特色的原酒大幅度提升風味的層次與厚度，以52.5%高酒精濃度，搭配鮮紅色包裝設計，從視覺感開始就很誘人。

「Classic Cut 經典復刻2022」全新風味酒體以葡萄柚做為主調，細細品嚐會發現，牛奶糖香甜滋味與巧克力、辛香料強勁風味在喉間融合，為品飲者帶來一場風味、香氣、顏色與質地的尋味之旅，完美呼應今年主題「探索極致風味」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

從2017年開始，麥卡倫「Classic Cut經典復刻」系列正式啟航，今年邁入第六年。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
從2017年開始，麥卡倫「Classic Cut經典復刻」系列正式啟航，今年邁入第六年。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「Classic Cut經典復刻2022」全新風味酒體以葡萄柚做為主調。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「Classic Cut經典復刻2022」全新風味酒體以葡萄柚做為主調。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「Classic Cut經典復刻2022」結合美國波本橡木桶與初次美國橡木雪莉桶的甜美香氣。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「Classic Cut經典復刻2022」結合美國波本橡木桶與初次美國橡木雪莉桶的甜美香氣。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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