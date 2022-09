五月天瑪莎為張雨生逝世25周年特展 「想你到月球」擔任音樂總監

剛過的中秋節月圓人團圓氣氛仍濃,適逢永遠的音樂才子張雨生逝世25周年,臺北流行音樂中心宣佈將帶歌迷來趟「登月」音樂之旅,而五月天瑪莎以「領航員」的身分擔任特展音樂總監,以張雨生十年創作生涯中無數動人經典樂章鋪成音樂奇幻旅程,讓歌迷能跟隨這位「音樂太空人」的神奇音樂魅力踏上月球,一起參與千載難逢的太空登月計畫「想你到月球 張雨生特展」,期望大小歌迷把對張雨生的思念透過〈天天想你〉遙寄天上,藉由〈帶你到月球〉在「沉浸式聽覺」的感官享受中探索張雨生經典,猶如遨遊太空般奇幻自如!

張雨生的音樂魅力及才華至今仍深深影響華語音樂圈,當年他除了打造出如今仍風靡樂壇的天后張惠妹,陳綺貞曾在演唱會上唱過的〈天天想你〉,及甫舉行完小巨蛋演唱會的陶晶瑩當天含淚對唱的〈我期待〉,其實都是張雨生的作品。他生前發行的最後一張專輯《口是心非》榮獲第九屆金曲獎「最佳流行音樂演唱唱片獎」,2017年在他過世20年後,更榮獲第28屆金曲獎追頒「特別貢獻獎」。而集結對張雨生25年的思念所成的特展「想你到月球」,將於11月12日在臺北流行音樂中心文化館二樓特展廳登場,早鳥票於9月12日周一中午12點在 OPENTIX 及 udn售票網 正式啟售!詳情請上 北流官網 查詢,跟著「音樂太空人」張雨生「登月」的腳步請加快!

北流張雨生特展「想你到月球」音樂總監-五月天瑪莎。圖/相信音樂提供

入行25年的五月天瑪莎也把張雨生視作對流行音樂的啟蒙,此次接下音樂總監這個重責大任,對從小就是張雨生迷的瑪莎來說意義非凡。他人生買的第一卷「錄音帶」正是《天天想你》!「當時無論念書或是睡前聽的唱片都是《天天想你》,由於實在太喜歡這張專輯,從第一首到最後一首聽了無數次,甚至連詞曲作者到內頁的介紹文案都熟記在腦中!」瑪莎坦言張雨生過往無數經典早已潛移默化到自身音樂血液中成為創作養份:「我記得在高中加入吉他社、開始練吉他時聽見《卡拉OK Live。台北。我》那張專輯,充分感受到張雨生音樂才華及其對華語流行音樂創作『實驗』的企圖心,而他在寫詞的題材和寫詞方式的文學性,也打開了我對流行音樂歌詞的想像,成了另一種標準。」

由於當時五月天在發行首張專輯前張雨生就意外去世、殞落歌壇,讓瑪莎抱憾沒能有機會見到張雨生本人並當面感謝他對自己音樂之路的影響。趁著這次為「想你到月球 張雨生特展」策展,身為音樂總監的瑪莎藉此重溫張雨生的音樂作品,特別結合〈天天想你〉與〈帶我去月球〉兩首經典歌曲的意念,以此為概念貫穿整個展覽。除了在展中重現經典歌曲、展現張雨生的音樂成就及個人魅力外,也首次把他的經典歌曲原音分軌,從中一窺這位永遠的音樂才子在編曲、節奏、配唱上鋪陳創作的細膩巧思。此外,未來也將邀請眾多音樂人重新演繹其經典作品,以「沉浸式」的聽覺饗宴,帶領樂迷們再次挖掘張雨生的音樂魅力。

2022年適逢張雨生逝世25週年,「想你到月球 張雨生特展」將於2022年11月12日至2023年2月28日於北流文化館展出,展間除帶領樂迷們挖掘「寶哥音樂」的魅力外,後續更將邀請多組優秀出色的音樂人重新演繹其經典作品,精彩可期,請密切注意展覽相關訊息。而即日起販售的早鳥特惠票,優惠僅至9月30日,喜愛張雨生的粉絲們千萬不要錯過,趕緊抓緊機會提前買下登陸月球的門票!

展覽資訊

想你到月球|張雨生特展

FLY ME TO THE MOON & BACK

展覽日期|2022.11.12(週六)- 2023.02.28(週二)

展覽時間|每日10:00 - 18:00(最晚入場17:30)(每週一、除夕、初一休館)

展覽地點|臺北流行音樂中心 文化館二樓特展廳(臺北市忠孝東路七段99號)

售票通路| OPENTIX 、 udn售票網

主辦單位|臺北流行音樂中心

指導單位|臺北市政府文化局

策展單位|格式設計展策

策展統籌|王耀邦(格子)

音樂總監|蔡昇晏(瑪莎)

文本統籌|陳德政

數位統籌|王宗欣