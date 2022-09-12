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海尼根投入永續 春池玻璃手工打造「永續星釀里程杯」

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「海尼根永續星釀里程杯」以海尼根經典綠搭配星星浮雕圖騰。圖／海尼根提供。
「海尼根永續星釀里程杯」以海尼根經典綠搭配星星浮雕圖騰。圖／海尼根提供。

台灣第一大進口啤酒品牌海尼根，引進優質啤酒同時不忘落實永續行動。今年首度嘗試利用回收玻璃打造「海尼根永續星釀里程杯」，期望消費者一邊享受啤酒，也能顧及環保的善念，共同實踐循環經濟。

循環經濟應是將廢棄物「升級」再製，這次海尼根將廢玻璃瓶回收「升級」打造成「海尼根永續星釀里程杯」。海尼根台灣公共事務總監郭琬蘋表示，「我們2016年起積極投入店家回收計畫，今年首次嘗試創新玻璃『再製』，結合在地知名玻璃回收製造工廠-春池玻璃，透過春池老老師傅的手藝，打造每一只獨一無二的『里程杯』，透過通路重返消費者手中，也是踏出實踐循環經濟的一步。」

此舉也獲得家樂福企業永續總監蘇小真支持，表示「就像家樂福影響力概念店（Carrefour Impact）的訴求：負責任消費將提供給下一代更好的永續生活；從源頭包裝到消費贈品可以結合在循環的概念底下，不僅能讓永續更容易走入日常，對於提高消費者的永續意識與行動也有正面幫助。」

每一只「海尼根永續星釀里程杯」的旅程，都是由消費者開始，透過妥善的回收處理，經粉碎、高溫熔燒成液態玻璃、入模壓鑄、取出後根據老師傅的經年累月紮實的經驗判斷是否合格，才能進入冷卻。

過程中只要遇上一點小瑕疵，都難逃老師傅的眼睛，顯見「里程杯」得來不易。加上外型是以海尼根的經典綠搭配星星浮雕圖騰，清透質感不僅可為炎熱夏季飲品增添些許清涼，也是杯控收藏者的絕美擺設。

海尼根秉持「釀造團聚歡樂、促成更美好的世界」，投入「里程杯」的永續再製不只是要實踐Recycle（循環回收）、Reuse（物盡其用）、Reduce（減少使用），更希望是以無負擔的形式貼近消費者；即日起至9月13日只要於家樂福購買海尼根品牌全系列產品（經典海尼根、海尼根0.0零酒精、海尼根Silver星銀）滿499元，即可獲得「海尼根永續星釀里程杯」一只，數量有限，換完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海尼根結合春池玻璃，透過春池老老師傅的手藝，打造每一只獨一無二的「海尼根永續星釀里程杯」。圖／海尼根提供。
海尼根結合春池玻璃，透過春池老老師傅的手藝，打造每一只獨一無二的「海尼根永續星釀里程杯」。圖／海尼根提供。
海尼根落實循環經濟，廢玻璃瓶回收「升級」打造「海尼根永續星釀里程杯」。圖／海尼根提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
海尼根落實循環經濟，廢玻璃瓶回收「升級」打造「海尼根永續星釀里程杯」。圖／海尼根提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
即日起至9月13日，只要於家樂福購買海尼根品牌全系列產品滿499元，即可獲得「海尼根永續星釀里程杯」一只，數量有限，換完為止。圖／海尼根提供。
即日起至9月13日，只要於家樂福購買海尼根品牌全系列產品滿499元，即可獲得「海尼根永續星釀里程杯」一只，數量有限，換完為止。圖／海尼根提供。

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