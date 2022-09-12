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7-11推X-STORE 6 開創元宇宙購物體驗

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
X-STORE 6為首家進駐校園商場的未來商店，坐落於世新大學管理學院1樓，門市總營業面積29.8坪，以「複合體驗區」與「自助體驗區」雙區規劃。圖／7-ELEVEN提供
X-STORE 6為首家進駐校園商場的未來商店，坐落於世新大學管理學院1樓，門市總營業面積29.8坪，以「複合體驗區」與「自助體驗區」雙區規劃。圖／7-ELEVEN提供

統一超7-ELEVEN打造台灣首家可一站體驗AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）雙科技應用的元宇宙生活服務平台「X-STORE」6號店，首創X-STORE APP透過趣味十足的3D手遊，串聯X-STORE 6與OPEN POINT生態圈，打造沉浸式數位消費體驗。

統一超表示，全店設計為「角落小夥伴」，更首度複合「多功能包廂專區」，場景體驗經濟再升級；為滿足更多民眾期待，X-STORE部分智能科技服務預計年底前擴散至6500家門市，7-ELEVEN化身離家最近的智能生活體驗店。

瞄準學生族喜好創新體驗，X-STORE 6為首家進駐校園商場的未來超商，坐落於世新大學管理學院1樓，統一超表示，門市總營業面積29.8坪，以「複合體驗區」與「自助體驗區」雙區規劃，自助體驗區為6家X-STORE中佔比最高的門市、高達8成，整合6家科技大廠架構的10項專業科技技術，頂尖合作大廠包含狂點、微軟、巧禾、NEC、PTC、PIC，並透過「手遊化科技零售」、「OPEN POINT會員體驗」與「肖像複合包廂體驗」三大策略提升3E體驗探索(eXplore)、體驗(eXperience)、超越(eXcellent)）。

根據統計，全球「元宇宙資產市值」2022年突破400億美元，全球三方研究機構Gartner 更預測2026年將有25%的人每天至少在元宇宙工作、購物、學習、社交或娛樂一小時，元宇宙科技應用將是下一波新零售變革的生力軍。

統一超表示，7-ELEVEN看好未來元宇宙串連零售架構全新智能消費體驗，整合7-ELEVEN、微軟、狂點在零售、技術與數位開發三方頂尖實力，以X-STORE 5手機自助結帳為基礎架構，短短2個月內開發業界首創的元宇宙概念X-STORE APP，串聯X-STORE 6實體門市，可一站享有AR、VR雙大科技技術的元宇宙消費體驗。

統一超也說，看好未來自助結帳普及化趨勢，進一步開發市場首見、全新一代收銀機「X POS」兼具人工與自助結帳雙功能，已於今年7月陸續導入上百家門市，預計於12月底前超過6500家門市導入、更換機台數達1.4萬，未來一機因應不同時間、商圈特性切換結帳模式，讓智能科技成為你我生活日常，架構在地服務密度最高的智能生活型服務平台。

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