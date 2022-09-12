南投酒廠玉山白蘭地系列 X.O.、凍頂白蘭地上市

白蘭地曾在台灣酒類市場蔚為風潮，雖因消費習慣改變，但仍有一定忠實客群，為滿足市場需求，臺灣菸酒公司南投酒廠推出「玉山CRAFTSMAN白蘭地X.O.」及「玉山CRAFTSMAN凍頂白蘭地」，即日起於OMAR威士忌館、酒廠展售中心及各大酒專通路販售，將旗下熱銷產品改版再升級。

「玉山CRAFTSMAN白蘭地X.O.」精選果粒飽滿，具有特殊芳香氣息的金香白葡萄，經低溫發酵保留葡萄香氣，再經多道蒸餾程序後，於法國橡木桶熟成10年以上，調和法國干邑優質X.O.白蘭地原酒而成，將台灣風土造就出的熱帶果乾氣息與優雅的橡木桶陳年香氣融入干邑經典風格中，成就獨樹一幟的濃郁高尚風味。

「玉山CRAFTSMAN凍頂白蘭地」大膽將具東方文化的凍頂烏龍茶與西方貴族的法國干邑X.O.白蘭地相互結合，濃郁黑棗及葡萄乾香氣撲鼻而來，夾帶一縷烏龍茶香，富含蜜餞的甜美與飽滿扎實的醇甜口感，在喉韻間透許著淡雅的烏龍茶韻，恰如雨後青山般的清新脫俗，教人心曠神怡。

CRAFTSMAN意指「職人」、「匠人」，除了有專注研發的暗喻外，更傳達南投酒廠於白蘭地系列展現出的釀酒工藝。玉山CRAFTSMAN白蘭地系列產品，採用優雅的瓶身與時尚的酒標設計，以顏色區分產品特色，更以英文品名CRAFTSMAN作為酒標的主要設計風貌，代表著新時代與國際化的共通語言。

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