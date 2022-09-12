FENDI Baguette 25周年大秀 猶如90時尚同學會

源自羅馬的精品品牌FENDI，旗下經典「Baguette法棍包」今年歡慶25週年。為歡慶這個在1990年代席捲全球時尚的設計，品牌在2023春夏紐約時裝周開始前夕，特地移師紐約舉辦Fendi Baguette早春大秀。FENDI女裝藝術總監Kim Jones與創作出Baguette包的品牌配飾與男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi ，攜手設計師Marc Jacobs、紐約珠寶品牌Tiffany & Co.、女星Sarah Jessica Parker及日本箱包品牌Porter重新詮釋Baguette包款，同時也向此款包款在其流行文化歷史上奠定地位的時尚之都——紐約致敬。

除了超強跨界聯名，90年代時尚代表人物如超模Christy Turlington、Amber Valletta、Kate Moss、Shalom Harlow也都難得齊聚秀場，加上當代時尚名流金卡達珊（Kim Kardashian）等人，以及來自亞洲的品牌大使宋慧喬、許光漢、李敏鎬等人，熱鬧非凡。Kim Jones解釋，「我不想為周年纪念做一個傳統的“系列”。更確切地说，這是對一個時代的慶祝：是對Baguette包款成名時刻的慶祝。我將那段時光與一種極度自由和趣味聯繫在一起——– 而這正是Baguette包款所具備的特質。」

也因此，全系列的服裝從包款本身、時間點、精神和地標位置中汲取靈感，Baguette包款在此系列中以多種方式呈現，甚至延伸至服裝及配飾之中：FENDI將Baguette包款的基本用途變成一個多口袋的主題，貫穿整個系列：Baguette包款變成超小又迷你的口袋，出現在長筒靴、手套、帽子、裙子、毛衣等各處。運用對比和凝聚的手法，整個系統充斥著超級奢華的光澤感 ：以絲緞製成的長筒靴、以貂皮或亮面皮革製成的派克大衣；底下又是層層疊疊的亮片及斜裁絲綢，出人意表、趣味十足。

出身紐約的Marc Jacobs從另一個時代取經，設計出的大尺寸Baguette包款，與他所採用的樸實靈感來源形成對比：降落傘裙讓休閒服變得正式了起來、氣球背襯的破牛仔夾克、玻璃紙膜歌劇斗篷，還有螢光色回收皮草材質披肩和帽子，反映出紐約街頭潮流氣息：閃閃發光的水鑽、銀色亮片和螢光黃色，靈感來自於城市街道上的玻璃門面和工人身上穿的安全背心。

本場大秀促成「Fendi at Tiffany's」兩大品牌的合作。在紐約立業的傳奇著名珠寶品牌Tiffany & Co.，以純銀、琺瑯、鱷魚皮、白K金和鑽石，將Baguette包款重新打造成最為奢華的珠寶。經典Tiffany Blue知更鳥藍色也運用在FENDI的服裝配色中。日本箱包品牌Porter以品牌無比實用的耐磨黏合尼龍布料，為Baguette包款增添一股明顯的陽剛氣質，甚至Baguette包款的最新款式Bum Baguette也都出現在Porter系列中。