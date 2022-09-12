元宇宙概念超商進駐世新管院 第6家7-ELEVEN無人商店X-STORE打開App隨時逛

元宇宙話題正夯，7-ELEVEN宣佈推出全台第6家無人商店X-STORE 6，首度進駐校園，前進世新大學管理學院1樓，打造全新可一站體驗AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）雙科技應用的元宇宙生活服務平台。

瞄準學生族喜好創新體驗，門市總營業面積29.8坪，以「複合體驗區」與「自助體驗區」雙區規劃，自助體驗區為6家X-STORE中佔比最高的門市、高達8成，並透過「手遊化科技零售」、「OPEN POINT會員體驗」與「肖像複合包廂體驗」滿足年輕族群喜愛嚐鮮新科技的全新消費體驗。

消費者走進X-STORE 6實體門市，透過行動裝置開啟遊戲化的X-STORE App，想要買什麼掃一下條碼即可快速加入購物車，比先前更進化的是，還會針對該商品提供最新優惠好康，讓消費者不錯過任何優惠。而店內的咖啡機智Fun機，也可快速自助兌領OPEN POINT APP行動隨時取的CITY CAFE飲品。

即使不在門市，消費者也可直接打開X-STORE App、登入OPEN POINT會員隨時體驗全新元宇宙虛擬店面，X-STORE 6突破實體門市賣場空間陳列商品數限制，不論是3C、家電、家具、精品專櫃等各式生活所需，以VR遊戲式的介面串連i預購平台，免出門、免排隊隨時輕鬆下單，首檔更與微軟合作，推出XBOX主機、微軟筆電等學生最愛商品，往後預計也會串聯集團其他品牌，提供更全面的購物新場景。