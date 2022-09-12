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OMAR原桶強度再一發！金香白蘭地桶報到 首批限量3,000瓶

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（金香白蘭地桶）」首批限量3,000瓶。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（金香白蘭地桶）」首批限量3,000瓶。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌正式推出第六款風味桶——金香白蘭地桶，首批限量3,000瓶，自即日起於OMAR威士忌館、酒廠展售中心及特定酒專通路上架販售。

金香白葡萄（Golden Muscat）屬台灣特有釀酒葡萄，係Muscat Hamburg（歐洲種）與Diamond（美洲種）之交配品種，也是臺灣菸酒公司生產白蘭地的主要原料之一。

「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（金香白蘭地桶）」係將南投酒廠自製威士忌原酒，於台灣金香白葡萄陳釀的白蘭地橡木桶中熟成，上層以白花及柑橘香氣為主，中下層展現出蜂蜜、葡萄乾及太妃糖等香氣，交織著檀香的木質調性，香氣優雅迷人；入口後混雜果乾及蜂蜜甜潤感，恰到好處的木質單寧澀韻，將整體提升至甜而不膩，濃而不冽的平衡境界，充分表現出台灣金香白蘭地桶的特色。

臺灣菸酒公司南投酒廠建立於1977年，座落在青山綠水美景之間，釀製酒類包含葡萄酒、白蘭地、威士忌、蘭姆酒及各種水果酒等，擅長運用台灣生長的特有農作物，釀製各類特色酒款。2008年建立威士忌蒸餾工場，並自2015年起將品牌命名為「OMAR」，源自蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，代表著OMAR威士忌無添加焦糖色素以及非冷凝過濾的色澤呈現，並傳達了酒廠對於釀酒工藝的堅持與詮釋。

2015年開始，南投酒廠結合過往豐富的水果酒釀製經驗及資源，逐步推出原桶強度「荔枝酒桶」、「梅子酒桶」、「葡萄酒桶」、「柳丁酒桶」及「IPA啤酒桶」等系列風味桶，創建了威士忌界最多元的風味桶宇宙，展現台灣特有且無可取代的風土韻味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投 葡萄酒 蜂蜜

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