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危險的不只錢包！有爪珍珠TASAKI danger系列強勢更新

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI經典之作danger系列2022年度新作於9月正式上市。圖／TASAKI提供
TASAKI經典之作danger系列2022年度新作於9月正式上市。圖／TASAKI提供

TASAKI擅長以創意設計，讓大眾對珍珠的想像跳脫既定溫柔優雅的形象。經典之作TASAKI danger系列，就是以象徵危險的尖刺裝飾結合圓潤的珍珠與璀璨的切割鑽石，將美麗誘人的大自然中孕藏的危機巧妙地融入設計。系列2022年度新作於9月正式上市。

以璀璨鑽石取代珍珠、搭配白K金尖刺裝飾的TASAKI danger diamonds系列，採用全新開發的鑲座，將內圍的鑲座面打造成V字形，並在並排的鑽石之間保留些許空間，除了能彰顯獨特的鑽石圓弧度，在光線照射下也使其從側面綻放最極致耀眼的光芒。而結合品牌另一平衡經典的danger neo系列，三顆不同大小排列的珍珠都點綴了金屬尖刺點綴，並提供在白K金尖刺上點綴鑽石的danger neo diamonds pave款式。

以方形的金屬條勾勒出流暢的弧度的反差美danger plus/ danger plus diamonds pave系列，分別以黃K金搭配珍珠，以及白K金鑲鑽搭配珍珠的方式，透過弧形線條與圓弧珍珠營造出生動而柔和的印象，對比排列整齊端正的尖刺。以危險與神秘美感的食肉植物為靈感的danger spike系列則在南洋白蝶珍珠上點綴整排黃K金尖刺，設計大膽具巧思。danger trap系列的靈感則是來自捕蠅草，將試圖捕捉亮麗的珍珠時張開葉片露出尖刺的模樣，昇華成造型優美俐落的珠寶。

全新danger tribe則重新演繹備受歡迎的圈形耳環，推出嶄新的耳骨夾單品，圈型線條上的圓潤珍珠竄出黃K金尖刺裝飾，充滿龐克氣息，彰顯率性又時尚的珠寶風格。

TASAKI danger trap珍珠耳環，11萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger trap珍珠耳環，11萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger neo diamonds pave珍珠鑽石項鍊，95,200元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger neo diamonds pave珍珠鑽石項鍊，95,200元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger plus珍珠戒指，88,800元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger plus珍珠戒指，88,800元。圖／TASAKI提供
TASAKI neo珍珠耳環，82,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI neo珍珠耳環，82,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger plus diamonds pave項鍊，17萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger plus diamonds pave項鍊，17萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger tribe珍珠耳骨夾，69,800元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger tribe珍珠耳骨夾，69,800元。圖／TASAKI提供
TASAKI經典之作danger系列2022年度新作將於9月2日正式上市。圖／TASAKI提供
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TASAKI danger diamond鑽石戒指，74萬6,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger diamond鑽石戒指，74萬6,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger spike珍珠戒指，14萬6,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger spike珍珠戒指，14萬6,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger珍珠串鍊，23萬8,000元。圖／TASAKI提供
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