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手刀衝日本 星宇10月28日開航「沖繩」、「札幌」航線

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
星宇航空預計於10月28日開航「沖繩」、「札幌」兩大國人喜愛的東北亞旅遊勝地，也同步復飛「東方夏威夷」美譽的越南「峴港」航線。圖／星宇航空提供
星宇航空預計於10月28日開航「沖繩」、「札幌」兩大國人喜愛的東北亞旅遊勝地，也同步復飛「東方夏威夷」美譽的越南「峴港」航線。圖／星宇航空提供

星宇航空預計於10月28日開航「沖繩」、「札幌」兩大國人喜愛的東北亞旅遊勝地，也同步復飛「東方夏威夷」美譽的越南「峴港」航線，即日起於官網、App及各大旅行社開放訂位，為嚮往質感假期的旅客提供了新的航班選擇。

星宇航空表示，隨著政府入境管制逐步開放，8月收入月增比及年增比已連續四個月呈現正成長，為配合逐步提升的機位需求，各航線將持續增班。展望疫後旅遊潮星宇航空也積極籌備新航點開拓飛行版圖，繼東京、大阪和福岡定期航線後，選定開航日本觀光勝地沖繩、札幌，也同步恢復睽違已久的峴港每日定期航班。

星宇航空表示，日本向來是台灣旅客最喜愛的旅遊國家之一，以距台灣最近的日本縣市「沖繩」和冬季觀光勝地「札幌」為新航點，提供往返日本旅客優質的飛航選擇。飛行時間僅需約七十分鐘的「沖繩」，可輕鬆造訪超夯觀光名勝如波之上神宮、古宇利島、國際通、玉泉洞、美麗島水族館、美國村等，亦可選擇跳島玩法至宮古島及石垣島，擁抱沖繩的海島艷陽。

星宇航空說，展望2022下半年旅遊市場復甦，日本冬季熱門旅遊城市「札幌」也將同步開航，距今150年前才開拓的北海道，在日本屬歷史較短的地區，但也因此留下許多西式建築。最為著名的景點如北海道廳舊廳舍、札幌市鐘樓、北海道神宮和札幌電視塔等，每逢冬季更有眾多旅客慕名到來，欣賞美麗的雪景和冰雕。

星宇航空表示，目前飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、福岡、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等航點，隨著疫情趨緩及各國限制鬆綁的腳步，未來也持續滾動式彈性調整。現有3架A330neo執飛曼谷、胡志明市及新加坡航線，後續也計劃飛航大阪。

星宇航空說，機隊按規劃穩步擴張，將於年底前再交付1架A330neo及2架A350 XWB廣體客機以配合逐漸回溫的機位需求，也積極佈局北美、深耕商務轉機客市場，詳細航班資訊可至星宇航空官網 https://www.starlux-airlines.com/zh-TW

星宇航空

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