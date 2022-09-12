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一月下訂、九月大豐收？ 跟著勞力士學投資就看這一手！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今年也曾為勞力士拍攝形象廣告，以綠色的Oyster Perpetual 41腕表，展現輕快的明亮風格穿搭。圖 / 翻攝自 IG @ Rolex
「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今年也曾為勞力士拍攝形象廣告，以綠色的Oyster Perpetual 41腕表，展現輕快的明亮風格穿搭。圖 / 翻攝自 IG @ Rolex

投資是門複雜的學問，K線、趨勢、老師、達人何其多，但永遠沒有人可以精確遇見明日的來到。如何能一月下單不到三季就大豐收？或許跟著勞力士（ROLEX）學投資或許是門好生意。

今年一月甫成為勞力士品牌代言人的19歲職業網壇小將「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），2018年才轉為職業選手，2021年時首度參加邁阿密⼤師賽然第一輪就止步，在ATP世界排名僅132。但Carlos Alcaraz此後突飛猛進，陸續在溫網、美網、法網陸續展現爆發性戰果，尤其2021美國網球公開賽（US Open）擊退希臘選手斯特凡諾斯·西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）後，以18歲之姿成為1992年後最年輕打入大滿貫四強選手，排名急速上升。

慧眼獨具的勞力士在今年一月時邀請Carlos Alcaraz成為品牌代言人，Carlos Alcaraz也展現超給力「投報率」，2022年四月時排名已晉階為世界排名第11。稍早美東時間9月11日、台北時間9月12日，Carlos Alcaraz甫擊退挪威籍對手路德（Casper Ruud）成為2022年美國網球公開賽冠軍，更以19歲（4個月）之姿、成為史上最年輕職業網球世界球王，一舉刷新世界紀錄。

頒獎台上，捧著冠軍獎盃的Carlos Alcaraz也換上了一只勞力士的Daytona計時碼表，精鋼表殼搭配黑色陶瓷計時圈，訂價48萬5,000元，但市場的實際成交價約在80萬到100萬不等。事實上早在7月的漢堡歐洲公開賽（Hamburg European Open）奪冠或8月底參加活動時，Carlos Alcaraz也曾戴上這只表款。以另一角度而言，Carlos Alcaraz在成為勞力士代言人後，以不到9個月時間快速奪冠、登頂，其帶來的媒體曝光與「帶貨」效益更難以估算，讓勞力士堪稱超級贏家。想學投資？跟著勞力士、準沒錯！

勞力士Daytona計時碼表，48萬5,000元。圖 / 勞力士提供
勞力士Daytona計時碼表，48萬5,000元。圖 / 勞力士提供
早在7月的漢堡歐洲公開賽（Hamburg European Open）奪冠或8月底參加活動時，Carlos Alcaraz也曾戴上勞力士Daytona計時碼表。圖 / 翻攝自 IG @ carlitosalcarazz
早在7月的漢堡歐洲公開賽（Hamburg European Open）奪冠或8月底參加活動時，Carlos Alcaraz也曾戴上勞力士Daytona計時碼表。圖 / 翻攝自 IG @ carlitosalcarazz
美東時間9月11日、台北時間9月12日，Carlos Alcaraz以19歲（4個月）之姿、成為史上最年輕職業網球世界球王，一舉刷新世界紀錄。圖 / 翻攝自 IG @ carlitosalcarazz（合成圖）
美東時間9月11日、台北時間9月12日，Carlos Alcaraz以19歲（4個月）之姿、成為史上最年輕職業網球世界球王，一舉刷新世界紀錄。圖 / 翻攝自 IG @ carlitosalcarazz（合成圖）

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