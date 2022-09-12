唯一完整保留降龍十八掌 金庸二版改版集資3天破500萬

2024年是金庸冥誕百歲，遠流啟動為期3年的「金庸作品集平裝改版計畫」，3年內重新出版卅六冊金庸作品，10月將率先出版最受歡迎的「射雕三部曲」：射鵰英雄傳、神雕俠侶和倚天屠龍記。7日中午發布此一計畫的集資預購「永恆金庸‧無限江湖」，三天內吸引500金迷預購、集資金額破5百萬，顯見金庸魅力不減。值得注意的是，遠流此次決定大規模改版重出的金庸作品，並非金庸生前最後一次修改的「三版金庸」，而是1986年完成的「二版金庸」。

遠流出版社企畫主任廖宏霖表示，此次改版是以1986年遠流取得授權與與網片印行的金庸二版全面精校，此版本一直以來都是最受讀者歡迎的版本。此次改版，除了全面汰換傳統印刷網片、升級印刷技術之外，也希望透過現代觀點的裝幀設計與編輯地毯式的全面精校，打造流傳最廣、影響力最大的版本，為下一個金庸百年做準備。遠流也將原版「連城訣」的傳統印刷網片再製為贈品，四百個名額預購一開跑便秒殺。

金庸作品共有三個版本。第一個版本是1955年到1972年的「舊版」，主要在報紙連載、也做單行本發行。當時金庸一邊寫武俠連載、一邊寫社論，還忙於辦報，情節串連難免忙中有錯、人物性格也未臻滿意。1970年，當金庸最後一部武俠作品「鹿鼎記」還在創作連載時，金庸開始提筆修訂15部小說、十年後推出金庸作品集。此一版本被稱為二版或新版、修訂版。

1999年，已從明報管理階層退休的金庸再度提筆重修作品，稱為三版或新修版、世紀新修版。金庸本來只想修正二版被金迷指出的明顯錯誤，如黃蓉年紀忽大忽小，沒想到一提筆便不可收拾、愈修愈多，好幾位男角都從專情被改為濫情。其中尤以黃藥師愛上梅超風、段譽和王語嫣分手等修改令金迷震驚心碎。金庸本來還打算讓「鹿鼎記」中的韋小寶七個老婆一一跑掉，但因專注攻讀劍橋大學歷史碩博士，沒時間大刀闊斧，韋小寶這才保住了七個老婆。

金庸三版雖於2005年完工並出版，但之後搬上大小銀幕的金庸影視作品仍以二版為主。而從市面上流通的版本來說，多數金迷仍忠於二版。

遠流於1986年取得金庸作品授權與網片印行二版，其後金庸曾小幅度做些修改發行港版、陸版，卻未同步告知遠流。遠流董事長王榮文表示，二版先在金庸創辦的香港明河社出版，金庸本人每天與他創作的一千多位角色生活在一起，只要覺得不妥，就下筆修改，就近通知明河社修正是常態，有些就忘了通知台灣。同樣的二版金庸，香港版、大陸版和台灣版居然有不一樣的錯漏和情節。

陰錯陽差，台灣的二版版本反而成為兩岸三地唯一保留最原始二版內容的地區。以「射鵰」第28回為例，金庸在港版中刪去了郭靖以「降龍掌」推送簡長老鋼杖的描述，這一刪卻將書中只出現一次的三招「降龍掌」招式也一併刪去了。因此只有台版可以找到完整的降龍十八掌，其他版本只找得到「降龍十八缺三掌」。此次改版，遠流仍決定不與港版、陸版同步，保留完整的降龍十八掌，讓台版二版成為完整保留降龍十八掌的唯一版本。

「遠流，是金庸在台灣的守護者，希望金庸小說成為台灣這塊土地牢靠的不朽的資產。」王榮文表示，金庸花了十年功夫大力刪修出版的二版金庸才是他認可的真正的「作品」。遠流此一改版計畫由參與金庸三版(新修版)的編輯鄭祥琳提議，為了統合一個最完整精準的二版金庸，遠流有責任花三年用大力氣精校，貢獻這一個金庸五六十歲重新創作的作品。