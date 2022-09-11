快訊

獨／美售台第一輛M1A2T型戰車首曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone 14新機週五開賣 時尚防護殼、充電配件搶先入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
OMNIA M3+三合一磁吸無線充電座預購價2,590元，更附贈OMNIA P3 USB-C 33瓦迷你快充電源供應器及歐規、英規轉接插腳，簡約外型不僅只是無線充電座，更是提升空間品味的風格配件。圖／亞果元素提供
OMNIA M3+三合一磁吸無線充電座預購價2,590元，更附贈OMNIA P3 USB-C 33瓦迷你快充電源供應器及歐規、英規轉接插腳，簡約外型不僅只是無線充電座，更是提升空間品味的風格配件。圖／亞果元素提供

iPhone 14系列將於9月16日正式開賣，趁著新機入手前，周邊配件也要趕快備齊，迎接新機新氣象。RHINOSHIELD犀牛盾宣布推出iPhone 14系列手機防護配件，除了有全新色系與MagSafe兼容系列手機殼，也提供3D壯撞貼、固架等新機周邊，讓新入手iPhone 14的使用者能在第一時間擁有全面防護。

犀牛盾今年除了推出循環灰、鈷藍、夕陽銅、鼠尾草綠與紫羅蘭共5種新色手機配件搭配iPhone新色之外，更首推新款搭載MagSafe兼容磁吸功能的保護殼系列，經測試擁有原廠2倍以上的超強磁吸力，還可搭配相容的犀牛盾固架MAX享受穩固的操作體驗，無論看影片、自拍或視訊都不用擔心手機從手中滑落，同時方便隨時拆裝，還能依照喜好變換上千種的設計圖款。

另外，CASETiFY也宣布推出由全新專利研發EcoShock防護科技所打造、擁有品牌史上最強防護力的「終極防摔手機殼」新品，最大特色就是擁有「彈力保護角」設計，針對手機意外摔落時最容易造成損傷的4個邊角加入加入抗壓肋和3個空氣艙設計，達成緩衝、反彈作用，避免手機損壞，同時兼顧環保材質使用。而原本的「強悍防摔手機殼」和「特強防摔手機殼」亦全面升級，提供更強大的防護力。

此外，CASETiFY亦同時宣布將於新光三越台北信義新天地A11 1樓開設台灣首間CASETiFY STUDiO品牌概念店，將於9月22日正式開幕，消費者可至店面回收舊手機殼獲得8.5折的來店購物優惠。

除了防護殼，充電配件也是果粉最愛商品之一。亞果元素最新推出的「OMNIA M3+三合一磁吸無線充電座」，不僅支援iPhone 14 MagSafe磁吸充電，更結合蘋果認證的Apple Watch充電模組以及AirPods無線充電功能，全面滿足果粉充電需求，即日起開放早鳥預購，除了享有優惠價更同時附贈「OMNIA P3 USB-C 33瓦迷你快充電源供應器」及歐規、英規轉接插腳。

同時，亞果元素也抓緊換機潮商機，即日起於官網商城與直營門市推出「iPhone 14 配件全方位限時優惠活動」，蘋果認證OMNIA快速充電組以及磁吸充電器全系列指定商品最低可享6.8折起超低折扣。

犀牛盾Clear透明手機殼新推出兼容MagSafe的款式，磁吸力有感升級。圖／犀牛盾提供
犀牛盾Clear透明手機殼新推出兼容MagSafe的款式，磁吸力有感升級。圖／犀牛盾提供
犀牛盾推出循環灰、鈷藍、夕陽銅、鼠尾草綠與紫羅蘭共5種新色手機配件完美搭配iPhone新色。圖／犀牛盾提供
犀牛盾推出循環灰、鈷藍、夕陽銅、鼠尾草綠與紫羅蘭共5種新色手機配件完美搭配iPhone新色。圖／犀牛盾提供
CASETiFY推出全新iPhone 14系列終極防摔手機殼，為消費者打造品牌史上具備最強防護力的手機殼。圖／CASETiFY提供
CASETiFY推出全新iPhone 14系列終極防摔手機殼，為消費者打造品牌史上具備最強防護力的手機殼。圖／CASETiFY提供
終極防摔手機殼採用創新「彈力保護角」，添加抗壓肋和3個空氣艙設計，有效緩衝與反彈手機摔落著地時所受衝擊力。圖／CASETiFY提供
終極防摔手機殼採用創新「彈力保護角」，添加抗壓肋和3個空氣艙設計，有效緩衝與反彈手機摔落著地時所受衝擊力。圖／CASETiFY提供

無線充電 品牌

延伸閱讀

三星開嗆蘋果！連發3篇文酸：iPhone不能折疊、相機畫素又低

蘋果iPhone 14需求似乎很強？分析師這麼說

iPhone 14展示《原神》畫面唯獨中國角色陣亡 場景搭配日本稻妻引發玩家不滿

一周數位爆報／賈伯斯漂亮女兒也酸iPhone 14沒哏！解封出國買愛瘋最便宜？圖解AirPods Pro 2划算嗎？華為「捅破天」技術破功？

相關新聞

從武功高手變美容狂 金庸三改王語嫣是神改還是魔改?

2024年是金庸冥誕百歲，遠流日前宣布啟動為期3年的「金庸作品集平裝改版計畫」，3年內重新出版15部36冊金庸作品，但遠...

唯一完整保留降龍十八掌 金庸二版改版集資3天破500萬

2024年是金庸冥誕百歲，遠流啟動為期3年的「金庸作品集平裝改版計畫」，3年內重新出版卅六冊金庸作品，10月將率先出版最...

iPhone 14新機週五開賣 時尚防護殼、充電配件搶先入手

iPhone 14系列將於9月16日正式開賣，趁著新機入手前，周邊配件也要趕快備齊，迎接新機新氣象。RHINOSHIEL...

晶華「栢麗廳」買1送1！4人套餐現省500　住房也買1送1

中秋連假結束，又得準備收假上班了！晶華酒店所提供的「晶華美食到你家」自即日起至9月13日晚間6點期間，限時推出「收假開工...

連假返工好厭世？星巴克、伯朗、怡客「買一送一」來應援

中秋連假吃完烤肉、搶完iPhone後要返工好厭世？剛剛才在9月5、6日兩天推出「星光好友分享」買一送一優惠活動的星巴克，...

限量「特窖陳高．馬上封侯」 擺對位置有助開運事成

味丹公司攜手金門酒廠特別推出「戰酒黑金龍特窖陳高．馬上封侯」限量藝術精品級紀念酒，命理大師李九龍表示，運用產品擺件，有助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。