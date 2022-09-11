iPhone 14新機週五開賣 時尚防護殼、充電配件搶先入手

iPhone 14系列將於9月16日正式開賣，趁著新機入手前，周邊配件也要趕快備齊，迎接新機新氣象。RHINOSHIELD犀牛盾宣布推出iPhone 14系列手機防護配件，除了有全新色系與MagSafe兼容系列手機殼，也提供3D壯撞貼、固架等新機周邊，讓新入手iPhone 14的使用者能在第一時間擁有全面防護。

犀牛盾今年除了推出循環灰、鈷藍、夕陽銅、鼠尾草綠與紫羅蘭共5種新色手機配件搭配iPhone新色之外，更首推新款搭載MagSafe兼容磁吸功能的保護殼系列，經測試擁有原廠2倍以上的超強磁吸力，還可搭配相容的犀牛盾固架MAX享受穩固的操作體驗，無論看影片、自拍或視訊都不用擔心手機從手中滑落，同時方便隨時拆裝，還能依照喜好變換上千種的設計圖款。

另外，CASETiFY也宣布推出由全新專利研發EcoShock防護科技所打造、擁有品牌史上最強防護力的「終極防摔手機殼」新品，最大特色就是擁有「彈力保護角」設計，針對手機意外摔落時最容易造成損傷的4個邊角加入加入抗壓肋和3個空氣艙設計，達成緩衝、反彈作用，避免手機損壞，同時兼顧環保材質使用。而原本的「強悍防摔手機殼」和「特強防摔手機殼」亦全面升級，提供更強大的防護力。

此外，CASETiFY亦同時宣布將於新光三越台北信義新天地A11 1樓開設台灣首間CASETiFY STUDiO品牌概念店，將於9月22日正式開幕，消費者可至店面回收舊手機殼獲得8.5折的來店購物優惠。

除了防護殼，充電配件也是果粉最愛商品之一。亞果元素最新推出的「OMNIA M3+三合一磁吸無線充電座」，不僅支援iPhone 14 MagSafe磁吸充電，更結合蘋果認證的Apple Watch充電模組以及AirPods無線充電功能，全面滿足果粉充電需求，即日起開放早鳥預購，除了享有優惠價更同時附贈「OMNIA P3 USB-C 33瓦迷你快充電源供應器」及歐規、英規轉接插腳。