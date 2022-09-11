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晶華「栢麗廳」買1送1！4人套餐現省500 住房也買1送1
中秋連假結束，又得準備收假上班了！晶華酒店所提供的「晶華美食到你家」自即日起至9月13日晚間6點期間，限時推出「收假開工優惠」，多款五星獨享餐特價199元，還有栢麗廳晚晚餐、客房住宿買1送1等優惠。
本次推出的「收假開工優惠」中，共有17種品項可供選擇，囊括外帶、內用餐點與住宿方案。其中「精緻客房1晚4999元」、「雲天露台客房1晚6999元」均可享買1送1；「栢麗廳平日晚晚餐1客（晚間20點入場）」，原價1,580元，也是享買1送1，其他還有府城肉燥、干貝雞絲麵、剝皮辣椒雞麵、海鮮叻沙麵禮盒、流沙千層酥等品項，同樣享買1送1。
另外紅燒筍絲腿庫、蜜汁波蘿咕咾肉、剝皮辣椒雞、天府豆瓣鮮魚、紅燒牛腩等5款燴炒飯，價格從320元降至199元，讓人可以輕鬆獨享。針對3款4人分享餐，內含瑤柱芽白燉雞湯、塔香三杯中卷、醬香老滷蹄花、鹹香蟹粉海鮮豆腐煲以及野菇韭黃伊府麵的「小家庭中式分享餐」；還有集合刺身、散壽司、海老天婦羅、時令鮮魚味噌湯與牛肉壽喜燒的「好友日式分享餐」；或是集結凱薩沙拉、勃根地紅酒牛肉、茄汁燉雞，配上經典蘑菇濃湯及蒜香海鮮義大利麵的「度假風格西式分享餐」，都從原價2,080元，降至1,580元，現省500元，並加贈價值780元的流沙千層酥。
購買上述品項（除住房以及栢麗廳晚晚餐之外），皆可累積並使用「點食成晶」app點數，每30元累積1點，可供下次折抵1元。
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