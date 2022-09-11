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連假返工好厭世？星巴克、伯朗、怡客「買一送一」來應援

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布於9月12、13日兩天推出「星光好友分享」買一送一優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。
星巴克宣布於9月12、13日兩天推出「星光好友分享」買一送一優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。

中秋連假吃完烤肉、搶完iPhone後要返工好厭世？剛剛才在9月5、6日兩天推出「星光好友分享」買一送一優惠活動的星巴克，將於9月12、13日兩天，再度推出「星光好友分享」買一送一優惠活動。除了星巴克以外，伯朗咖啡館與怡客咖啡也在9月12日中秋連假後返工當天，祭出買一送一優惠，應援全台陷入厭世心情的廣大上班族。

星巴克「星光好友分享」買一送一優惠活動，9月12、13日兩天的下午4點至晚間8點，在星巴克門市購買兩杯特大杯相同風味／冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多「買二送二」，飲料限當場一次領取，無法寄杯。

要注意的是，星沁爽系列飲料、阿里山蜜柚烏龍青茶、哈密瓜白巧克力風味星冰樂、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，都不在這次的「買一送一」範圍內；機場門市、高鐵門市…等特定門市，也不適用此優惠。

伯朗咖啡館則針對Lounge卡會員，同樣於9月每週一於全門市推出限時買一送一活動。凡持伯朗Lounge卡在9月12日、9月19日、9月26日於全門市消費，即享有飲品買一送一優惠。

伯朗咖啡館針對Lounge卡會員，9月每週一於全門市推出限時買一送一活動。圖／摘自MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館FB官方粉絲團。
伯朗咖啡館針對Lounge卡會員，9月每週一於全門市推出限時買一送一活動。圖／摘自MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館FB官方粉絲團。

怡客咖啡則於9月12日當天，推出全飲品買一送一優惠。

怡客咖啡於9月12日當天，推出全飲品買一送一優惠。圖／摘自怡客咖啡Ikari coffee FB官方粉絲團。
怡客咖啡於9月12日當天，推出全飲品買一送一優惠。圖／摘自怡客咖啡Ikari coffee FB官方粉絲團。

咖啡館 星巴克

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