限量「特窖陳高．馬上封侯」 擺對位置有助開運事成

味丹公司攜手金門酒廠特別推出「戰酒黑金龍特窖陳高．馬上封侯」限量藝術精品級紀念酒，命理大師李九龍表示，運用產品擺件，有助升官發財、開運事成。本次金色款「特窖陳高．馬上封侯紀念酒——鴻圖大展」以大器禮盒盛裝，每盒均附有限量編號保證卡，僅發售4080瓶，將於9月16日在全家便利商店FamiPort開放預購，每盒售價5,280元，數量有限，賣完為止。

該酒款緣起於國寶級雕刻大師官勝君，因見到知名畫家徐培晨一幅「馬上封侯」畫作，激發創作靈感，歷時近8個月精雕細琢出這款「馬上封侯」，並因緣際會與味丹公司合作，才創造出這款藝術精品級酒款。

商品主體以波麗鍍金及鋅合金精工雕琢，不論是人物表情或是配件刻工都極為細緻，而上座大聖靈猴手持金箍棒往上大展身手，並身騎駿馬向前奔騰，栩栩如生又有氣勢，聰慧活躍象徵功名立地可得、前途無限大好。

命理大師李九龍透露如欲開運招財、加官晉爵，宜在節氣秋分後於住家或辦公室明財位置放風水擺件，切忌不可向陽，可高不可低，週遭需無雜物及寬敞乾淨。而本款「馬上封侯」紀念酒，駿馬在「土」地奔跑、靈猴手拿金箍棒象徵「金」與「木」、金門高粱酒屬烈酒象徵「火」、酒又來自於「水」，可謂五行兼備。如有宗教信仰者，可先至齊天大聖廟或王母娘娘廟祈福過爐，置放家中或辦公室明財位處，馬頭需朝向大門或窗戶方向，能為功名、事業、財運帶來好兆頭。

特窖陳高是以金城老廠在長江坑道中窖藏3年以上的陳高為酒基，再加上5至10年酒齡的黑金剛製成，入口醇順，落口卻激放出陳年高粱酒的厚重飽滿紮實，回味怡暢舒適，醬陳香與花果香交織的氣息優雅的釋放，令人聞之精神愉悅，入口醇順又不失勁道。