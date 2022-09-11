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張柏芝閨密曝愛馬仕奇葩配貨 貴為VIP買足8個78萬這擺飾

香港01／ 文・鄺鈺瑩
20萬港元的地球儀。擷自Judy小紅書
20萬港元的地球儀。擷自Judy小紅書

身為Hermès大戶，袁詠儀曾透露自己也需要配合品牌的「配貨」規定，才有機會買到心頭好手袋。並指不同國家對於配貨的物品均有不同的做法，有部分地區只要買服飾或鞋，也有地區就連皮具單品也不算在內。身為Hermès巴黎總店VIP的Judy，曾坦言就算消費1千萬也未必可以擁有限量Snow Bag，誇張程度令人吃驚或害怕。

Judy日前在小紅書分享自己的Hermès奇葩配貨，當日包括滑板、風箏、鱷魚皮儲物盒、一萬五千多歐元的小型手推車、兩萬多歐元的馬鞍、20幾萬港元(約78萬元台幣)的地球儀...Judy表示大部分「奇葩配貨」都是買入之後直接擺放在倉庫，因為很多都不會做，例如是馬鞍，她透露已經配貨過4個小馬鞍，「為了特殊訂製，很多硬著頭皮都要買，本來店員要推薦我買馬來西亞鞍，我跟她說『我沒馬』，她也推薦過我買給馬洗澡的肥皂...」。

除咗擁有複數馬鞍之外，Judy也擁有8個同款Hermès地球儀，最貴一個是在日本配貨時買入，約20萬港元，Judy表示當時因為想要一個Picnic Kelly，所以進行配貨，但後來因疫情關係沒有再踏足日本，所以暫時都是「白配」。Judy之後再分享比較實用的配貨，當中包括拓盤、刀、花瓶、調味料瓶 ... ...雖然說是實用，但從影片所見，大部分配貨還沒未曾開封，而且價格不便宜，看來Hermès VIP真的一點也不好辦。

Judy手上這輛「小車」正正是Hermès logo上的馬車，價值1.5萬歐元。擷自Judy小紅書
Judy手上這輛「小車」正正是Hermès logo上的馬車，價值1.5萬歐元。擷自Judy小紅書

香水，Judy話買嘅時候冇留意價錢，後來先發現原來要2千多歐元。擷自Judy小紅書
香水，Judy話買嘅時候冇留意價錢，後來先發現原來要2千多歐元。擷自Judy小紅書

Judy透露已經配貨過4個小馬鞍。擷自Judy小紅書
Judy透露已經配貨過4個小馬鞍。擷自Judy小紅書

Judy透露已經配貨過4個小馬鞍。擷自Judy小紅書
Judy透露已經配貨過4個小馬鞍。擷自Judy小紅書

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文章授權轉載自《香港01》

小紅書 疫情 愛馬仕

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