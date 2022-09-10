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2022周年慶／RéVive日夜霜養出拋光肌 買2送5超划算
百貨周年慶期間，買什麼保養品最划算呢？當然就是頂級保養品，抗老品牌RéVive今年歡慶25周年，針對今年周年慶，以經典熱銷千萬瓶的光采再生活膚霜，搭配全新上市的光采再生活膚日霜SPF30，在預購期間推出買2送5的優惠，最低下殺62折，一次入手日夜霜，全天候都能好好抗老保養。
RéVive光采再生活膚霜適合夜晚使用，可以讓肌膚展現青春光采，日間保養則可以用光采再生活膚日霜SPF30，獨家肌因再生賦活科技，搭配高效煥膚因子水飛薊素，能做到溫和煥膚且同時抵禦紫外線的傷害，還能在白天給肌膚屏障與保濕。
周年慶預購期間，買光采再生活膚霜50ml或光采再生活膚乳液50ml或光采再生活膚日霜SPF30 50ml （任選2件），送光采再生活膚霜15ml*2、光采再生活膚日霜SPF30 5ml*3，價值19,720元，優惠價12,240元。
其他特惠組如夜間活膚組，買大送小下殺69折，新品組合日間煥活組、夜間煥膚組，69折起，體驗光采全新魅力。
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