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iPhone 14超夯！台灣大哥大網路門市全數預購完畢 這些機型最搶手

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
台灣大哥大昨天（9月9日）晚上8點開放預購iPhone 14系列新機，網路門市已全數預購完畢，myfone購物iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max於5分鐘即預購一空，實體門市也即將預購額滿。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大昨天（9月9日）晚上8點開放預購iPhone 14系列新機，網路門市已全數預購完畢，myfone購物iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max於5分鐘即預購一空，實體門市也即將預購額滿。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大昨天（9月9日）晚上8點開放預購iPhone 14系列新機，熱門程度超乎預期，網路門市已全數預購完畢，myfone購物iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max於5分鐘即預購一空，實體門市也頻傳捷報，即將預購額滿。所有機款當中，iPhone 14 Pro系列規格升級超有感，預購占整體機款近8成，其中iPhone 14 Pro Max最受歡迎，預購量占整體機款達4成，容量則以256GB占比7成最高；iPhone 14 Pro系列今年的新色深紫色話題性高，預購占iPhone 14 Pro系列高達6成，深受果粉青睞。

申辦台灣大哥大5G指定專案搭配iPhone 14 128GB，月付1,599元、綁約48個月，即可將新機0元帶回家，再享Apple Music 6個月免費暢聽，以及MyVideo、GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費體驗，VIP用戶專案購機最高再折5,000元。

台灣大哥大用戶申辦專案搭配iPhone 14，還可享「mo幣多」優惠，每月在momo購物網消費達指定門檻，依資費別最高可獲得750元momo幣回饋。申辦台灣大哥大Disney+手機專案購機或Disney+加掛案，即可享首年請你看Disney+，第2年再享電信帳單折扣，每月月付99元起（原價每月270元），合約期間最高可省超過5,200元。

iPhone 14系列登場，台灣大哥大引進多款配件上架，用戶到直營門市購買配件商品享有滿千折百優惠活動，同筆消費每滿1,000元，可現折當次消費金額100元，最高滿5,000元現折500元。另外，達人手工包膜服務享全機包膜9折優惠。

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