iPhone 14超夯！台灣大哥大網路門市全數預購完畢 這些機型最搶手

台灣大哥大昨天（9月9日）晚上8點開放預購iPhone 14系列新機，熱門程度超乎預期，網路門市已全數預購完畢，myfone購物iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max於5分鐘即預購一空，實體門市也頻傳捷報，即將預購額滿。所有機款當中，iPhone 14 Pro系列規格升級超有感，預購占整體機款近8成，其中iPhone 14 Pro Max最受歡迎，預購量占整體機款達4成，容量則以256GB占比7成最高；iPhone 14 Pro系列今年的新色深紫色話題性高，預購占iPhone 14 Pro系列高達6成，深受果粉青睞。

申辦台灣大哥大5G指定專案搭配iPhone 14 128GB，月付1,599元、綁約48個月，即可將新機0元帶回家，再享Apple Music 6個月免費暢聽，以及MyVideo、GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費體驗，VIP用戶專案購機最高再折5,000元。

台灣大哥大用戶申辦專案搭配iPhone 14，還可享「mo幣多」優惠，每月在momo購物網消費達指定門檻，依資費別最高可獲得750元momo幣回饋。申辦台灣大哥大Disney+手機專案購機或Disney+加掛案，即可享首年請你看Disney+，第2年再享電信帳單折扣，每月月付99元起（原價每月270元），合約期間最高可省超過5,200元。

iPhone 14系列登場，台灣大哥大引進多款配件上架，用戶到直營門市購買配件商品享有滿千折百優惠活動，同筆消費每滿1,000元，可現折當次消費金額100元，最高滿5,000元現折500元。另外，達人手工包膜服務享全機包膜9折優惠。