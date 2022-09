2022周年慶／李英愛10年不變秘密 后重生秘帖推限定版

南韓天后李英愛至今代言The history of Whoo后長達10年,期間幾乎看不出來已經變老,讓人驚訝於她的保養祕訣,而李英愛最愛用的就是后重生秘帖,已經使用長達15年,今年周年慶期間,推出限定版「宮廷之簾」90ml包裝,搭配禮盒,等於打了46折,價值13,900元、特價6,400元。

后的重生秘帖的限定版包裝,來自宴會中遮蔽王后宮殿的珠簾,象徵不可直視的尊貴不凡,90ml大容量讓愛好者必定要入手,還加送華炫重生水25ml、重生乳液25ml、重生霜10ml、煥亮潔顏乳35ml等,加上重生秘帖全肌齡都能使用,加強肌膚防禦力,是周年慶必買的單品。

另外必買如天氣丹華炫重生眼霜,添加珍貴黃金山蔘與鹿茸粉骨,豐盈滋養並賦予眼周肌膚水潤光澤,周年慶期間推出天氣丹華炫重生眼霜典藏禮盒,加送天氣丹華炫眼部按摩棒。