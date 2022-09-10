2022周年慶／李英愛10年不變秘密 后重生秘帖推限定版

南韓天后李英愛至今代言The history of Whoo后長達10年，期間幾乎看不出來已經變老，讓人驚訝於她的保養祕訣，而李英愛最愛用的就是后重生秘帖，已經使用長達15年，今年周年慶期間，推出限定版「宮廷之簾」90ml包裝，搭配禮盒，等於打了46折，價值13,900元、特價6,400元。

后的重生秘帖的限定版包裝，來自宴會中遮蔽王后宮殿的珠簾，象徵不可直視的尊貴不凡，90ml大容量讓愛好者必定要入手，還加送華炫重生水25ml、重生乳液25ml、重生霜10ml、煥亮潔顏乳35ml等，加上重生秘帖全肌齡都能使用，加強肌膚防禦力，是周年慶必買的單品。

另外必買如天氣丹華炫重生眼霜，添加珍貴黃金山蔘與鹿茸粉骨，豐盈滋養並賦予眼周肌膚水潤光澤，周年慶期間推出天氣丹華炫重生眼霜典藏禮盒，加送天氣丹華炫眼部按摩棒。