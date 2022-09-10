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時裝周限定 Bottega Veneta推The Strand限量藝文潮包

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
位於紐約的The Strand書店，以豐富的選書與多樣性，成為Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy前往紐約的必訪之地。圖 / 翻攝自 IG @ strandbookstore
位於紐約的The Strand書店，以豐富的選書與多樣性，成為Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy前往紐約的必訪之地。圖 / 翻攝自 IG @ strandbookstore

每個充滿創意的城市，總有一間歷久彌新、令人流連忘返的書店或書街，在日本可能是東京神保町的古書街、在巴黎可能是書迷心中殿堂級的Shakespeare and Co，那麼在紐約則可能是1927年成立、至今仍由家族獨立經營的The Strand書店。

對Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy而言，由於The Strand豐富的選書涵蓋了文學、藝術、建築、性別、兒童文學所帶來的豐富多樣性，讓前往The Strand始終是他前往紐約的待辦清單之一。也由於紐約時裝周刻正進行，Bottega Veneta不僅將在The Strand舉辦一場私人派對，更與之合作、推出Bottega Veneta與Strand的限量聯名編織皮革包款，並有黑、黃二色。

Bottega Veneta同時釋出一組與紐約客雜誌（The New Yorker）合作的卡通插畫，五組黑白漫畫都有彩色的Strand包包，並將Soho區、書店、自由女神融入主題，且隱含有性平意識，風趣幽默而生動；同時Bottega Veneta並在書店中規劃了精選書籍專區，再由紐約攝影家Stephen Shore為該企劃拍攝一系列將包款融入書店的平面視覺，充滿日常的生活感。

如果人在紐約，這枚聯名包款未嘗不是一款別具意義、兼具精品與文藝氣息的伴手禮。即日起至9月30日止，可在The Strand書店購入，價格店洽。

Bottega Veneta與Strand的限量聯名編織皮革包款，並有黑、黃二色。圖 / Bottega Veneta提供
Bottega Veneta與Strand的限量聯名編織皮革包款，並有黑、黃二色。圖 / Bottega Veneta提供
Bottega Veneta與The Strand書店聯名的托特包結合了BV經典的編織工藝與書店的紅色標誌，並採限量發行。圖 / Bottega Veneta提供
Bottega Veneta與The Strand書店聯名的托特包結合了BV經典的編織工藝與書店的紅色標誌，並採限量發行。圖 / Bottega Veneta提供
一系列將包款融入書店、充滿生活感的平面視覺，由紐約攝影師Stephen Shore掌鏡。圖 / Bottega Veneta提供
一系列將包款融入書店、充滿生活感的平面視覺，由紐約攝影師Stephen Shore掌鏡。圖 / Bottega Veneta提供
Bottega Veneta釋出一組與紐約客雜誌（The New Yorker）合作的卡通插畫，分別將Soho區、書店、自由女神融入主題並隱含有性平意識，風趣幽默而生動。圖 / Bottega Veneta提供
Bottega Veneta釋出一組與紐約客雜誌（The New Yorker）合作的卡通插畫，分別將Soho區、書店、自由女神融入主題並隱含有性平意識，風趣幽默而生動。圖 / Bottega Veneta提供
Bottega Veneta釋出一組與紐約客雜誌（The New Yorker）合作的卡通插畫，分別將Soho區、書店、自由女神融入主題並隱含有性平意識，風趣幽默而生動。圖 / Bottega Veneta提供
Bottega Veneta釋出一組與紐約客雜誌（The New Yorker）合作的卡通插畫，分別將Soho區、書店、自由女神融入主題並隱含有性平意識，風趣幽默而生動。圖 / Bottega Veneta提供

紐約 時裝周

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