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時裝周限定 Bottega Veneta推The Strand限量藝文潮包
每個充滿創意的城市，總有一間歷久彌新、令人流連忘返的書店或書街，在日本可能是東京神保町的古書街、在巴黎可能是書迷心中殿堂級的Shakespeare and Co，那麼在紐約則可能是1927年成立、至今仍由家族獨立經營的The Strand書店。
對Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy而言，由於The Strand豐富的選書涵蓋了文學、藝術、建築、性別、兒童文學所帶來的豐富多樣性，讓前往The Strand始終是他前往紐約的待辦清單之一。也由於紐約時裝周刻正進行，Bottega Veneta不僅將在The Strand舉辦一場私人派對，更與之合作、推出Bottega Veneta與Strand的限量聯名編織皮革包款，並有黑、黃二色。
Bottega Veneta同時釋出一組與紐約客雜誌（The New Yorker）合作的卡通插畫，五組黑白漫畫都有彩色的Strand包包，並將Soho區、書店、自由女神融入主題，且隱含有性平意識，風趣幽默而生動；同時Bottega Veneta並在書店中規劃了精選書籍專區，再由紐約攝影家Stephen Shore為該企劃拍攝一系列將包款融入書店的平面視覺，充滿日常的生活感。
如果人在紐約，這枚聯名包款未嘗不是一款別具意義、兼具精品與文藝氣息的伴手禮。即日起至9月30日止，可在The Strand書店購入，價格店洽。
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