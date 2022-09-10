中秋連假不打烊 桃園2藝術展亮點一次看

文化部和桃園市政府首度共同主辦「科技藝術節」，活動以「前進之路」為主題，共邀集30件作品，結合5大產業，超過50組科技藝術創作團隊參與，規畫近70場演出與教育推廣活動，透過展覽、表演、互動科技與專家工作坊，邀請民眾共享科技與藝術跨界激盪饗宴。

今年科技藝術節呼應後疫情時代「數位化」、「去中心化」、「重視永續發展」等國際趨勢，以戶外沉浸式影音實驗空間，邀集超過50組國內外藝術創作者及團隊，探討衍生運算、循環經濟、NFT、元宇宙、數位話語權等重要議題。

文化局長莊秀美表示，這次藝術節邀請國際指標性科技藝術創作團隊，包括NONOTAK Studio、林欣傑（Keith LAM）、安德雅．諾夫（Adriana Knouf）、基爾．丹格．穆茲克瑙（Kiel D. MUTSCHELKNAUS），帶領國內工作者進行跨國及跨域製作。

主辦單位也與工業技術研究院合作，推進科技藝術與產業跨域合創契機，30件作品、近70場演出與教育推廣活動。

此外，文化局舉辦的「水彩的可能」畫展邁入第3屆，本次展覽以「回到真純」為主題，展出36位畫家、103幅作品。另規畫藝術家進入桃園市內10所國高中美術班舉辦專場講座，希望透過與學生零距離面對面，深耕桃園的水彩藝術量能。