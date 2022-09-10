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專業、顏值雙展開！RICHARD MILLE首姊弟檔代言人誕生

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
196公分、出門運動名門的Sebastian Korda，甫成為RICHARD MILLE家族成員。圖 / RICHARD MILLE提供
196公分、出門運動名門的Sebastian Korda，甫成為RICHARD MILLE家族成員。圖 / RICHARD MILLE提供

人類的DNA仍存在著無窮的疑問，但可知的是：直系一家人的優秀特點多少有雷同之處，其中傑出的運動員世家更比比皆是。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE宣布了全新家族成員：22歲的職業網球小將Sebastian Korda，並與姊姊、高爾夫球后Nelly Korda，成為RICHARD MILLE首對同屬「一家人」的品牌代言人，展現魅力、優秀DNA與含金量。

事實上，不止姊姊Nelly Korda是高爾夫球后，翻開Sebastian的家譜更有驚人發現：其父Petr Korda也是頂尖職業網球選手、曾在1998年時排名世界第二，而媽媽Regina Rajchrtova也為職業女子網球選手，曾闖入世界排名前30。兩姊弟都傳承了父母親優良的運動DNA與高顏值，Nelly Korda身高178公分、IG粉絲人數達54萬人，而Sebastian身高則為196公分、IG追蹤人數也破10萬人。

不僅雙親、姊姊都優秀，Sebastian Korda自小也嘗試過冰球、高爾夫、空手道等各種運動，而父母親對他採取的開明態度則讓Sebastian表示，「父母鼓勵你參加各類運動，能在精神上幫助你理解勝利的意義。有這樣一個善解人意的家庭，真是太好了！」而讓他真正投入網球為職業生涯的分水嶺，則是2018年在澳洲網球公開賽拿下青少年組單打冠軍，自此Sebastian陸續爭戰草皮、紅土球場，甚至在2020年與RICHARD MILLE另一位品牌好友「蠻牛」Rafa Nadal對決後、受到Nadal讚美：「我認為他是一個非常優秀且全能的球員。自從第一次見到他，就感覺他會成為世界上最好的球員之一，他有足夠的能力登上頂峰。」

而在近日釋出的形象視覺中，Sebastian則配戴上一款RM 67-02超薄自動上鍊腕表，表款僅重3.2公克。事實上，RM 67-02雖然並非複雜功能，卻又優異的輕量化特點為各領域傑出運動選手所配戴。包含滑雪好手Alexis Pinturault、奧運跳高金牌Mutaz Essa Barshim、南非短跑悍將Wayde van Niekerk，都曾配戴相同功能但不同細節的RM 67-02表款。

原來輕量化的秘訣正在於RICHARD MILLE在高科技複雜材質上的大膽運用：巧妙結合Quartz TPT®石英纖維、Carbon TPT®碳纖維與鈦合金。表款運用了自動上鍊機芯CRMA7，其底板和橋板運用了五級鈦合金並經灰色DLC、手工打磨、微噴砂和倒角等多項處理，兼具輕量化與科技感。表殼因製程不同，將擁有綠、酒紅、藍色、白色等不同成色，Sebastian所配戴的則為黑色表殼、紅色內圈設計，並曾搭配黑色或黃色表帶，價格店洽。

Sebastian Korda陽光、開朗的印象，在官方IG上有破10萬追蹤人次。圖 / RICHARD MILLE提供
Sebastian Korda陽光、開朗的印象，在官方IG上有破10萬追蹤人次。圖 / RICHARD MILLE提供
由奧運跳高金牌Mutaz Essa Barshim配戴的RM 67-02超薄自動上鍊腕表，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供
由奧運跳高金牌Mutaz Essa Barshim配戴的RM 67-02超薄自動上鍊腕表，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供
南非短跑名將Wayde van Niekerk。圖 / RICHARD MILLE提供
南非短跑名將Wayde van Niekerk。圖 / RICHARD MILLE提供
專業並具甜美形象的Korda Nelly在高爾夫球領域表現優異，也是RICHARD MILLE品牌家族成員。圖 / RICHARD MILLE提供
專業並具甜美形象的Korda Nelly在高爾夫球領域表現優異，也是RICHARD MILLE品牌家族成員。圖 / RICHARD MILLE提供
自動上鍊機芯CRMA7的底板和橋板運用了五級鈦合金並經灰色DLC、手工打磨、微噴砂和倒角等多項處理，兼具輕量化、高性能與科技感。 圖 / RICHARD MILLE提供
自動上鍊機芯CRMA7的底板和橋板運用了五級鈦合金並經灰色DLC、手工打磨、微噴砂和倒角等多項處理，兼具輕量化、高性能與科技感。 圖 / RICHARD MILLE提供
Sebastian Korda陽光、開朗的印象，在官方IG上有破10萬追蹤人次。圖 / RICHARD MILLE提供
Sebastian Korda陽光、開朗的印象，在官方IG上有破10萬追蹤人次。圖 / RICHARD MILLE提供
Sebastian Korda在姊姊Nelly Korda之後成為RICHARD MILLE好友，也成為品牌首對「姊弟檔」的代言人。圖 / RICHARD MILLE提供
Sebastian Korda在姊姊Nelly Korda之後成為RICHARD MILLE好友，也成為品牌首對「姊弟檔」的代言人。圖 / RICHARD MILLE提供

父母 品牌 DNA

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