快訊

哈利梅根將出席女王國葬！出走英國後首度與王室團聚

梅花颱風逼近 北部、東北部明起雨彈襲4天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宋慧喬出席FENDI「法棍」秀 粉絲賜照仙氣炸裂限時曬

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
宋慧喬半小時前於IG限時動態貼出三則貼文，雖然由素人粉絲拍攝，但高雅氣質宛如聖光氣場全開，不愧FENDI最強仙氣代言人。圖 / 翻攝自 IG @ kyo1122
宋慧喬半小時前於IG限時動態貼出三則貼文，雖然由素人粉絲拍攝，但高雅氣質宛如聖光氣場全開，不愧FENDI最強仙氣代言人。圖 / 翻攝自 IG @ kyo1122

FENDI今日於紐約品牌Baguette包舉辦了Baguette 25周年大秀。並邀請品牌大使宋慧喬、李敏鎬與許光漢出席活動。其中許光漢、宋慧喬、李敏鎬三人都在日前被捕捉到機場時尚美照，而今日大秀結束後，宋慧喬更在IG出曬出三張粉絲拍攝美照，一身全黑的宋慧喬在氣質外表下回眸一盼，即便是由素人掌鏡依然仙氣炸裂，展現奇蹟般的聖光氣場。

FENDI的Baguette包最早問世於1997年，由FENDI家族傳人Silvia Venturini Fendi所設計，至今正好25周年。由於細長、扁身的包體輪廓加上雙F Logo，這款宛如法式長棍麵包的包款一舉成名，並在影集《慾望都市》（Sex and the City）中多次為莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker），是最早的IT Bag之一。影集「It's not a bag, it's a Baguette！」的台詞，更成為經典金句、歷久不衰。

而今日台北時間早點（紐約時間晚上八點）於紐約舉辦的Baguette 25周年大秀，由品牌配件和男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi、女裝藝術總監Kim Jones聯手帶來了一系列完整的時裝、包款與配件，並邀請到宋慧喬、李敏鎬與許光漢出席看秀。

許光漢在看秀前在IG Story中貼出限時動態，攤開一張FENDI海報、並寫下See you later的字樣；李敏鎬同樣在看秀前在IG出曬出兩張造型照片，除了揹上一顆黑色baguette小包，全身長風衣更印滿FENDI經典的FF Logo，並露出愉快笑容，2小時前發出已火速吸讚破80萬次。宋慧喬則同樣在半小時前於IG限時動態貼出三則貼文，她一身黑色勁裝與長髮，搭配乾淨白皙妝容與紅唇，並註記下PHOTO BY A FAN THANK YOU與THANK YOU FENDI等字樣，雖然是由素人粉絲拍攝，但揮手望向鏡頭的一幕宛如聖光氣場全開，不愧是FENDI最強仙氣代言人。

許光漢在看秀前在IG Story中貼出限時動態，攤開一張FENDI海報、並寫下See you later的字樣。圖 / 翻攝自 IG @ kuanghanhsu
許光漢在看秀前在IG Story中貼出限時動態，攤開一張FENDI海報、並寫下See you later的字樣。圖 / 翻攝自 IG @ kuanghanhsu
一身全黑的宋慧喬在氣質外表下回眸一盼，即便是由素人掌鏡依然仙氣炸裂，展現奇蹟般的聖光氣場。圖 / 翻攝自 IG @ kyo1122
一身全黑的宋慧喬在氣質外表下回眸一盼，即便是由素人掌鏡依然仙氣炸裂，展現奇蹟般的聖光氣場。圖 / 翻攝自 IG @ kyo1122
李敏鎬同樣在看秀前在IG出曬出兩張造型照片，除了揹上一顆黑色baguette小包，全身長風衣更印滿FENDI經典的FF Logo，並露出愉快笑容。圖 / 翻攝自 IG @ actorleeminho
李敏鎬同樣在看秀前在IG出曬出兩張造型照片，除了揹上一顆黑色baguette小包，全身長風衣更印滿FENDI經典的FF Logo，並露出愉快笑容。圖 / 翻攝自 IG @ actorleeminho

FENDI 紐約 品牌 宋慧喬

延伸閱讀

「人間YSL」再接新代言！Rosé接棒宋慧喬成「人間雪花秀」　Lisa「深U」獨自登封辣翻

宋慧喬揮手嘟嘴耍可愛 女神私下展萌樣

小時候像Jennie長大像宋慧喬！韓最美混血童模Ella Gross 13歲了　逆天身材比例好超齡

許光漢親解與張鈞甯吃飯緋聞　透露和女朋友已分手

相關新聞

彰化不二坊蛋黃酥 中秋節排隊人少了 有人半小時買到

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥今年中秋節僅開放兩天接受門市購買，昨天上午開賣前已排了300多人，最久等了9個小時才買到，今天明...

台中摩鐵教父砸5億 谷關蓋高檔溫泉會館鎖定年輕人

有台中摩鐵教父之稱的台中商旅董事長洪國清，昨在谷關舉行動土典禮，斥資5億元在谷關立體停車場後方新建谷關少爺溫泉行館，男女...

許石音樂劇首部曲「燃起民謠之火」 明首演免費索票進場

為發揚台南知名音樂名人許石的音樂創作理念及其在台灣音樂藝術上的貢獻與成就，台南市管樂團以「台南400年音樂名人系列」為主...

宋慧喬出席FENDI「法棍」秀 粉絲賜照仙氣炸裂限時曬

FENDI今日於紐約為品牌Baguette包舉辦了Baguette 25周年大秀。並邀請品牌大使宋慧喬、李敏鎬與許光漢出...

百件頂級藝術盆栽台南土城聖母廟登場 總價逾數千萬元

台南土城正統鹿耳門聖母廟與台南市盆栽協會共同主辦的台南市盆栽展覽，參賽作品超過130盆，創下新高，今年選出1總冠軍9金1...

中秋連假 玩麗寶第2人只要20元 豐原太百逛街兼看展

今天是中秋連假第2天，中部知名麗寶樂園渡假村湧現人潮，不少遊客衝著園內中秋連假活動「第二人只要20元銅板價」而來，直呼雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。