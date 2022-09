宋慧喬出席FENDI「法棍」秀 粉絲賜照仙氣炸裂限時曬

FENDI今日於紐約為品牌Baguette包舉辦了Baguette 25周年大秀。並邀請品牌大使宋慧喬、李敏鎬與許光漢出席活動。其中許光漢、宋慧喬、李敏鎬三人都在日前被捕捉到機場時尚美照,而今日大秀結束後,宋慧喬更在IG出曬出三張粉絲拍攝美照,一身全黑的宋慧喬在氣質外表下回眸一盼,即便是由素人掌鏡依然仙氣炸裂,展現奇蹟般的聖光氣場。

FENDI的Baguette包最早問世於1997年,由FENDI家族傳人Silvia Venturini Fendi所設計,至今正好25周年。由於細長、扁身的包體輪廓加上雙F Logo,這款宛如法式長棍麵包的包款一舉成名,並在影集《慾望都市》(Sex and the City)中多次為莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker),是最早的IT Bag之一。影集「It's not a bag, it's a Baguette!」的台詞,更成為經典金句、歷久不衰。

而今日台北時間早點(紐約時間晚上八點)於紐約舉辦的Baguette 25周年大秀,由品牌配件和男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi、女裝藝術總監Kim Jones聯手帶來了一系列完整的時裝、包款與配件,並邀請到宋慧喬、李敏鎬與許光漢出席看秀。