宋慧喬出席FENDI「法棍」秀 粉絲賜照仙氣炸裂限時曬
FENDI今日於紐約為品牌Baguette包舉辦了Baguette 25周年大秀。並邀請品牌大使宋慧喬、李敏鎬與許光漢出席活動。其中許光漢、宋慧喬、李敏鎬三人都在日前被捕捉到機場時尚美照，而今日大秀結束後，宋慧喬更在IG出曬出三張粉絲拍攝美照，一身全黑的宋慧喬在氣質外表下回眸一盼，即便是由素人掌鏡依然仙氣炸裂，展現奇蹟般的聖光氣場。
FENDI的Baguette包最早問世於1997年，由FENDI家族傳人Silvia Venturini Fendi所設計，至今正好25周年。由於細長、扁身的包體輪廓加上雙F Logo，這款宛如法式長棍麵包的包款一舉成名，並在影集《慾望都市》（Sex and the City）中多次為莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker），是最早的IT Bag之一。影集「It's not a bag, it's a Baguette！」的台詞，更成為經典金句、歷久不衰。
而今日台北時間早點（紐約時間晚上八點）於紐約舉辦的Baguette 25周年大秀，由品牌配件和男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi、女裝藝術總監Kim Jones聯手帶來了一系列完整的時裝、包款與配件，並邀請到宋慧喬、李敏鎬與許光漢出席看秀。
許光漢在看秀前在IG Story中貼出限時動態，攤開一張FENDI海報、並寫下See you later的字樣；李敏鎬同樣在看秀前在IG出曬出兩張造型照片，除了揹上一顆黑色baguette小包，全身長風衣更印滿FENDI經典的FF Logo，並露出愉快笑容，2小時前發出已火速吸讚破80萬次。宋慧喬則同樣在半小時前於IG限時動態貼出三則貼文，她一身黑色勁裝與長髮，搭配乾淨白皙妝容與紅唇，並註記下PHOTO BY A FAN THANK YOU與THANK YOU FENDI等字樣，雖然是由素人粉絲拍攝，但揮手望向鏡頭的一幕宛如聖光氣場全開，不愧是FENDI最強仙氣代言人。
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